IMALI BISMO HELIKOPTERE I OSTRVA DA SMO ROĐENI U ENGLESKOJ: Žika i Jelena iz Zane o karijeri, begu na selo i LJUBAVI koja TRAJE

Frontmen grupe "Zana" Zoran Žika Živanović i njegova supruga, pevačica Jelena ne žale se na manjak nastupa tokom pandemije jer imaju drugi izvor prihoda.

Žika kaže da je ponosan što se njegovi hitovi slušaju četiri decenije.

"Autorski rad je privilegija koju malobrojni imaju, na svu sreću tu spadamo Jelena i ja. To znači da ne zavisiš od koncerata, javnih nastupa, na kraju krajeva i da nije ove pandemije, dovoljno je da opušteno možeš da biraš gde ćeš se pojaviti, nastupiti, a ličnog sam stava da smo to talentom i radom zaslužili. Da smo svi mi koji imamo toliki broj hitova u karijeri rođeni negde u Engleskoj na primer, imali bismo svoje helikoptere i ostrva, ali... Nikad nije kasno da se umetnost počne ceniti na pravi način, kao svuda u svetu", kaže Žika i ponosno dodaje da su glumcu Banetu Tomaševiću napisali hit.

Kako frontmen "Zane" dodaje, trebalo je da proslave jubilej 40 godina svog postojanja.

"Korona je sve pokvarila. Kao i svima, otkazani su nastupi, koncerti, jubileji i sve je ostavljeno za neka bolja vremena. Današnja muzika se samo u tragovima može nazvati muzikom. Lajkovi, šerovi, puna medijska pažnja je ono što današnje generacije jure, ne shvatajući da sve što je brzo to je i kuso, kako iskusni ljudi kažu. Ali, tako je i svuda u svetu, nismo mi ni gori ni bolji od drugih. Bilo bi u najmanju ruku neukusno kada bismo se i mi povinovali tom trendu, pogotovo posle ovoliko godina postojanja i hitova koji se dan-danas u istom intenzitetu pevaju i slušaju, što samo potvrđuje da jedino kvalitet može prkositi godinama i trendovima. Ali, da ne bismo zvučali kao ljudi koji ne razumeju današnja vremena, mora se reći da ima i dobrih stvari, nažalost ne kao u vreme kada se muzika prvo slušala, pa tek onda gledala, ali se može naći i u novom dobroga", priča Žika i osvrće se na njihove početke:

"Normalno je da su i tada postojali oni zavidni, ali to su po pravilu bili manje talentovani, oni koji su se na druge načine dovijali ne bi li došli do svojih pet minuta pažnje. Takvi su po pravilu vrlo brzo odlazili, nestajali sa muzičke scene, a siguran sam da ista sudbina čeka i one u današnjem vremenu, one koje će se tek poneko setiti u budućim vremenima. Tu se svakako ništa nije promenilo."

Supružnici uživaju u svakom trenutku koji zajedno provode u Sirogojnu.

"To je naša druga kuća, oaza mira, dobrih ljudi i prirode koja te definitivno vrati na fabrička podešavanja. Mi smo dugi niz godina prijatelji muzeja na otvorenom „Staro selo Sirogojno“ i trudimo se da svoje slobodno vreme provodimo u prirodi, u zdravom okruženju, sa zdravim ljudima, što fizički, što mentalno. Želja nam je da veći deo svoga vremena provodimo tamo, pogotovo u doba interneta, gde svoj život ne moraš nužno da provodiš u mestu gde se sve dešava, a poslednjih godina su i umetnici raznih profila promenili svoje adrese. Mi razmišljamo o tome da tamo kupimo kuću", pričaju oni.

Početak ljubavi Jelene i Žike je bio osporavan, ali kako kažu, i dan-danas su sigurni u svoj odnos:

"Prošlo je mnogo vremena od kada smo obelodanili našu vezu i ozvaničili je brakom. Vreme je pokazalo da nismo pogrešili u odluci, a to je potvrdila i ova pandemija, zaključavanje je rasturilo mnoge veze i brakove, mnogi su se još više zavoleli i vezali a nama dvoma je eto, sve bilo isto. Jako smo vezani jedno za drugo, što je samo znak da se nismo prevarili u osećaju da smo uradili pravu stvar."

Žika otkriva da mu je najveći problem tokom pandemije kako da održi kilažu jer je supruga sjajna kuvarica:

"Pandemija je uspela samo jednu stvar kod svih ljudi na svetu - vezala nas je za kuću i ukinula skoro sva druženja. Neko je odreagovao dobro, a neko je pukao po svim šavovima. Nas dvoje konkretno smo ovo stanje primili iznenađujuće mirno, a straha od nepoznatog je bilo, što je razumljivo. Sada čekamo na vakcine, pa da počnemo živeti kao pre. Što se kuvanja tiče, Jelena je ozbiljan majstor kulinarstva i tu imam ogromnu sreću, pa je moj problem bio kako da ostanem na istoj kilaži, s obzirom na to da nisam mogao na sport, što zbog zatvaranja, što zbog povrede leđa, što se ne bi moglo reći za Jelenu, ona je kao i pre redovno trenirala, razlika je samo bila u tome što nije odlazila na treninge, već je sve radila u kući."

