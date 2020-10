LETUJEMO U SIROGOJNU, NE ŽIVIMO OD SVIRKI I NISMO ALAVI! Jelena Zana iskreno: Evo zašto nisu tražili NOVI POSAO tokom pandemije!

Jelena Živanović, poznatija kao Jelena Zana, priznala je da njoj samoizolacija nije bila problem, jer je, kako je sama rekla, asocijalna.

Da li ste razmišljali da se bavite nečim drugim tokom pandemije?

"Nema potrebe za tim. Hvala Bogu, divna stvar je što je Zana za svojih 40 godina karijere izgradila ime koje i dan-danas živi bez obzira na to da li mi imali nastupe ili ne. Mi ne živimo od svirki, mi živimo od naših autorskih tantijema. Nismo alavi, ne treba nam na Madagaskaru ne znam ni ja šta, hoćemo samo normalan život. Nije mi se mnogo toga promenilo tokom prvog talasa. Samo sam počela da treniram u kući umesto van kuće, Žika mi je malo više bio kod kuće, isto sam nastavila da kuvam, krečila sam, farbala sam. Moji dani se nisu preterano promenili. Jedino mi je visilo iznad glave to što nisam zaboravila ključeve, nego masku, pa moram da se vratim u kuću po nju."

Da li ste letovali negde?

"Mi smo celo leto, dva i po meseca, sa nekim pauzicama od po nedelju dana, proveli u Sirogojnu. Mi tamo idemo više od 20 godina, to nam je oaza. Nas dvoje smo prepešačili nekoliko stotina kilometara za ovo leto, zajedno s kučetom, i bilo nam je fantastično. I sad je trebalo da budemo tamo, ali s obzirom da je zbog koncerta trebalo da imamo probe, onda smo rešili da ostanemo u Beogradu i na kraju smo otkazali. Mislim da ćemo tamo otići što pre ponovo i toplo preporučujem ljudima da generalno upoznaju Srbiju. Mnogo smo je zapustili i time što je ne znamo i što ne znamo šta imamo, a ljudi iz inostranstva se oduševljavaju tim stvarima. Baš me briga za more, meni Žika leti i ne sme da izađe na sunce jer ima osetljivu kožu, pa se čuva. Mi se šetamo po šumama i gorama i mnogo nam je lepo. Srbija je majka!"

