NEMAM STARATELJSTVO NAD SINOVIMA: Tanja Savić progovorila o detaljima presude, evo kakva je BORBA sad čeka

Iako je mnoge obradovala vest da će Tanja Savić konačno videti sinove Maksima i Đorđa nakon godinu dana, pevačica je sad obelodanila da još nije dobila starateljstvo nad decom.

- Zvanično sam dobila presudu da vratim decu. Nemam i dalje starateljstvo nad decom, to nije rešeno, moraćemo da se borimo iz Srbije za to. Presuda je samo donela tu odluku da deca treba da se vrate u Srbiju jer sam ja svim papirima dokazala da su deca živela ovde, da su imali boravak, da su se ovde školovala, da smo ovde više vremena provodila nego u Australiji - ispričala je Tanja.

- Čula sam se sa decom, zbunjeni su, bili su bez mene godinu dana, a sad znaju da će biti bez tate. To je prekretnica u našim životima koja je teška. Ne znam šta da pomislim. Jako mi je žao zbog sebičluka jednog roditelja, a to u ovom slučaju nisam ja. Ostvarila mi se velika želja za moj rođendan i ne postoji srećnija mama od mene. Još nemam mogućnost da zagrlim decu, biće to uskoro - dodala je Savićeva, a potom istakla da i dalje ima čitav spisak neostvarenih želja iako se najveća ostvarila.

- Imam želje, nisam sve ostvarila. Ipak, srećna sam žena jer me sitnice čine srećnom - zaključila je pevačica.

