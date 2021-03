OVO JE SIN TINE IVANOVIĆ KOG JE RODILA MALOLETNA Deceniju su joj BRANILI da vidi DANIJELA, krišom mu je jednom PRIŠLA i dala NOVAC

Pevačica Tina Ivanović iza sebe ima burnu prošlost punu tuge, o kojoj retko govori. Malo ko zna da je maloletna rodila sina Danijela, a nakon razvoda usledila je drama kad joj bivši suprug nije dozvoljavao da viđa sina.

foto: Printscreen/Red Tv

- Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga. Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se seća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primetila sam da je bio zbunjen i sve vreme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živeo. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli - otkrila je Tina jednom prilikom.

Ona je priznala i to da joj je suprug Zvezdan pomogao da uspostavi ponovo kontakt sa sinom.

foto: Printscreen/Instagram

- Zvezdan mi je mnogo pomogao. Danima smo razgovarali o tome kako bi mogli da dođemo do Danijela. Preko nekih ljudi uspeo je da nađe njegov broj telefona, pozvao ga je i pitao ga da li želi da se vidi sa mamom. Rekao je da mu je to velika želja. Tada smo bili u Budvi, i Danijel nam se za nekoliko dana pridružio. Ne mogu vam opisati koliko sam bila srećna što posle toliko vremena mogu da zagrlim i poljubim svoje dete i neko vreme provedem sa njim. Od tada je sve kako treba, redovno se viđamo, dolazi kod nas u Beograd. Ponosna sam majka, jer mi je sin dobar i vredan dečko - iskrena je bila pevačica.

Tina je otkrila i to da Danijel i Zvezdan gaje jedan lep, drugarski odnos pun poštovanja, ali da nikada nisu razmišljali da sve troje žive zajedno.

kurir.rs/hello

Bonus video:

00:55 JE L TI IDE VODA NA USTA? Tina Ivanović obradovala fanove, objavila snimak iz porodičnog doma: Pokazala koliko je VEŠTA u OVOME!

Kurir