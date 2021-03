ZNAM DA IMA DIVNU ŽENU, NE PODRŽAVAM GA, ON JE KRIV ZA SVE! Tina Ivanović žestoko OSUDILA odnos Tare i Ša!

Pevačica Tina Ivanović prokomentarisala je odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša , koji već duže vreme mnoge intrigira javnost.

Voditelj je upitao Tinu kako se njoj čini taj odnos i misli li da tu ima nešto.

- Mislim da i malo dete vidi da tu postoje simpatije obostrane, tako da, šta reći - rekla je pevačica.

foto: Pritnscreen

- Šta misliš da čekaju da priznaju javno- Mislim da je bolje da priznaju javno nego da se ovako krijuckaju - odgovorila je Tina.

Na pitanje da li podržava taj odnos, Ivanovićeva je bila vrlo striktna:

foto: Printscreen

- Ne, nikako. Zato što znam da Ša ima divnu ženu, tako da ne podržavam to. Mislim da ni jedna žena ne podržava to. Ja jesam za ljubav u svakom smislu ali kada je neko zauzet treba da zna kako da se ponaša. To je zatvoren prostor, nisu oni prvi kojima se to desilo. Ne krivim ni jedno ni drugo, ali mislim da je Ša više kriv. Tara je slobodna devojka, ali on ne može da se odbrani - rekla je Tina u emisiji "Pitam za druga".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

