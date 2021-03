ZNAJUĆI IVANU TO JE GOTOVO! Ša progovorio o RAZVODU u emisiji UŽIVO, Tara planira zajednički život: SPREMNA SAM DA MU RODIM DETE

Učesnici rijalitija Zadruga, Tara Simov i Nenad Aleksić Ša, govorili su o svojoj vezi:

- Fizička privlačnost je postojala, ali ta njegova nabeđenost, prepotenost... Oduvek me privlačio fizički. Razlika je 20 godina između nas. On ima dosta stvari koje treba da reši, planiram da uzmem stan, mesec dana mu dajem da reši neke stvari, da se vidi on sa svojima, ja sa svojima, i posle toga zajednički život - rekla je Tara.

- Koliko god da me nervira, navikao sam se na nju. Ja sam bio protiv razvoda, jer su moji razvedeni. Meni bi bio neuspeh da se razvedem. Poznajći moju ženu, Ivana je neko ko se drži toga što kaže, nije kao ja. Ja mogu da oprostim svima, ona je odlučna i ozbiljna žena. Poznajući Ivanu, to je gotovo. Imam strah od izlaska - prokomentarisao je Ša dešavanja u svom životu u Amidži šouu.

Voditelj je pitao da li bi Simova rodila decu Nenadu:

- Spremna sam da mu rodim dete - rekla je Simova.

