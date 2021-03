VANJIN OTAC ZA KURIR: SAŠA me je razočarao, zgrožen sam kakvu torturu trpi moje dete! ŠOK I NEVERICA NAKON POPOVIĆEVOG OBRAĆANJA

Saša Knežević, otac Vanje Knežević, diskvalifikovane takmičarke "Zvezde Granda", kaže za Kurir da se razočarao u Sašu Popovića nakon njegovog gostovanja na na TV Prva, gde je pričao o njegovoj ćerki. On jednom od direktora "Granda" zamera što je prećutao važne stvari o kojima su njih dvojica razgovarali nakon izbacivanja njegovog deteta iz takmičenja.

Vanjini roditelji Saša i Željana foto: Privatna Arhiva

Kako ste vi sve ovo doživeli? - Žao mi je što se sve ovo izdešavalo. Moram da budem realan i iskren jer znam kroz šta prolazimo ovih dana, ali i koliko je Vanji značilo takmičenje i koliko je bila sigurna da će ući bar u prvih deset. Taman kada treba da se smiri, gledam komentare gospodina Popovića. Verujte da uopšte nisam polaskan. Nimalo mi nije bilo drago na koji način je on odgovarao i komentarisao situaciju. Vi ste s njim razgovarali odmah posle skandala. - Da, pre diskvalifikacije. Tada je fino pričao i rekao da će se smiriti strasti. Nije mi jasno da čovek i dalje podržava dotičnu članicu žirija i da nijednog trenutka nije zaštitio kandidata. Ne radi se sad o Vanji, nego i o ostalim učesnicima. On je samo na strani žirija. Tada mi je rekao da on ne može ništa protiv nje jer je ona njegov kućni prijatelj i da kako ona kaže, tako će da bude. Ne mogu da verujem da sebi dozvoljava da mu ona tako govori, onda nek joj ustupi stolicu direktora, a on da bude u žiriju.

foto: screenshot, Nemanja Nikolić

Da li ste razmišljali da tužite tu članicu žirija? - Jesmo, ali nećemo. Zovu nas advokati i nude nam da nas besplatno zastupaju. Čekamo da vidimo kakav će ishod svega ovoga da bude. Moja ćerka je jaka osoba i već ima ozbiljne projekte. Neću da otkrijem šta i kako, ali videćete. Zašto niste reagovali odmah posle snimanja? - Tada sam bio iza scene. Bio sam zgrožen, hteo sam da uđem na scenu i da prekinem to snimanje. Nakon samog snimanja, posle plakanja i torture, Vanja je istog trenutka htela da idemo za Banjaluku. Legenda od žene Marija Šerifović bila je uz nju i rekla joj je da sačeka, da je ta članica takva i da se na njene komentare ne obraća pažnja. Vanja se tresla. Rekla je da ma koliko volela Mariju, ne može to da trpi. Pola sata smo je ubeđivali da ostane. Meni je ćerka učinila uslugu da ide u baraž.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Šta vam sad najviše smeta? - Što nisu realni. Dosta je toga bilo na račun moje ćerke što su isekli. Govorili su joj pogrdne reči. Razumem da se skrene pažnja kandidatu, ali može se fino reći, a ne napadati dete koje je tek postalo punoletno. Popović je pustio snimke na kojima se vidi da je Vanji već skrenuta pažnja na oblačenje. - To je njegova priča, ali što ne pokaže tamnije strane. Iza paravana je pričao toj članici žirija kako mora da povede računa o odnosu prema kandidatima. Mnogi su odustali, jer žiri nema nimalo poštovanja prema deci. Mislio sam da će Popović biti realan, a baš me je razočarao. Trebalo je da kaže šta kandidati doživljavaju od žirija, a nama roditeljima koji to pratimo je teško zbog toga. Kakvo je vaše mišljenje o članovima žirija? - I ona je roditelj i ima dve ćerkice. Da li se ikada stavila u poziciju kako je nama? Mislim da se nisko spustila i to je narod prepoznao. I Đorđe David ju je podržao. - Morao je da stane na njenu stranu, jer su bliski. Marija je realno sagledala stvari i svaka joj čast. Svi smo mi bili za to da Vanja nastavi takmičenje. Međutim, bilo je prekasno. Štaviše, kandidati koji su bili kod Marije hteli su da napuste takmičenje, ali Vanja ih je zamolila da to ne rade.

Ljiljana Stanišić, foto:Privatna arhiva, printskrin, Nemanja Nikolić

Vanja se oglasila Opraštam im maltretiranje Vanja smatra da je sve otišlo predaleko, ali, kaže, mora da reaguje posle Popovićevog gostovanja na TV Prva. Ona se oglasila kasno uveče na svom Instagramu. foto: Printscreen/Zvezde Granda - Ne mogu da dozvolim da se šire neistine o meni. Sve je predstavljeno pogrešno, vidim da narod zna šta je istina. Ne želim išta da se gura pod tepih, vređali su me. Preko svega sam prešla, posle emitovanja emisije sam dobila pravu sliku o svemu. Na sve sam reagovala kulturno i smireno. Saša se uvek hvata za moj stori, a vređanje mene u emisiji, nakon emisije? O tome ne želi da priča. Iz svega ovoga sam izašla kao pobednik. Nije za pohvalu da se hvali da su imali velike rejtinge, opraštam im sve, bitno je ko je čovek, opraštam im za maltretiranje.

Đorđe David upozorio kandidate Ko podrži Vanju, sa mnom neće sarađivati foto: Printscreen/Kurir televizija, Printscreen/Zvezde Granda Đorđe David otkrio je da je svoje kandidate u muzičkom takmičenju upozorio da ne komentarišu slučaj Vanje Knežević. - Jedan od mojih bivših kandidata se oglasio i podržao tu devojčicu, tada su mene prozivali preko Instagrama. Ja sam rekao mojim anđelima: "Ko bude podržao ovakav čin, sa mnom dalje raditi neće." Ja sam lojalan ovoj firmi - otkrio je David u "Šok toku".

