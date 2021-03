MARKO BULAT POBESNEO ZBOG PITANJA O ŽENINOM HAPŠENJU: Vučeš me za JEZIK, neka ona priča o tome, degutantno je!

Supruga pevača Marka Bulata, Marija Bulat nakon izlaska iz rijalitija uhapšena je kada su navodno narkotici pronađeni u njenom salonu na Novom Beogradu.

S obzirom da ovo nije prvi put da je Marija imala problema sa zakonom, Marko Bulat je prethodnog puta izjavio kako je sve bilo namešteno. Na pitanje kako sada komentariše čitavu situaciju on je odgovorio:

foto: Damir Dervišagić

- Zovite nju pa je pitajte. Ona je javna ličnost, nema govornu manu, pozovite je i razgovarajte sa njom. Nemojte ja da pričam o svojoj ženi, malo je to degutantno. Ako hoće ona da priča, neka priča. Što mene pitate? Mi smo sve sudske parnice dobili, ostala je samo još jedna. Kada se završi sve, pitajte me kakav je sudski epilog i to će biti moj odgovor - pobesneo je Bulat.

Voditeljku je interesovalo da li je istina da su ga novinari zatekli kako sređuje Marijin salon nakon hapšenja.

- Vučeš me za jezik. Ko me je zatekao? Nije isto počistiti staklo ispred lokala i sređivati lokal. Da li se ti praviš naivna ili stvano to jesi? - upitao je Bulat voditeljku, a zatim nastavio:

- Tu piše kako ja dajem intrukcije staklorescu kako da postavi staklo. Jesam li ja staklorezac? Da li ja učim automehaničara kako da mi popravi auto?! Kakvo je to istraživačko novinarstvo? Dajte, ljudi, uozbiljite se molim vas - odbrusio je pevač.

1 / 4 Foto: Kurir

Na pitanje da li njegova porodica sada trpi neke posledice zbog čitave situacije, on je kratko odgovorio sledeće:

- Pa ne znam, to ti je kao bombardovanje. Osetiće se posle nekog vremena, ja sad ne osećam nikakve posledice - zaključio je on u emisiji "Grand magazin".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:06 MILICA PAVLOVIĆ ZAPALILA INSTAGRAM! Pevačica se skinula u kupaći, pa nikad PROVOKATNIJE pozirala! (VIDEO)

Kurir