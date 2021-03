NISAM OD ŽENA KOJE DODAJU BOTOKS I IDU NA MASAŽE! Sanja Kužet otkrila kako zaista ŽIVI kad je niko ne gleda!

Voditeljka "Zvezde Granda", Sanja Kužet progovorila je o porodici, suprugu, pa otkrila i tajnu fenomenalnog izgleda.

Iako mnogi misle da je na strogom režimu ishrane, lepa voditeljka otkirva ko je zaslužan za njenu savršenu liniju.

"Pa tri muškarca u kući, sport, sport i samo sport. Mislim, ne mogu onda da odem i da igram balet. Mislim, mogu i to, ali moram da im se pridružim. Sutra će svi da odu na svoje treninge, a ja ne želim da ostanem kod kuće i da im perem bele čarape."

Dobro je poznato da se Sanja privatno ne šminka i da voli udobnu odeću. Međutim, nedavno je bila na meti kritika kada je okačila fotku bez šminke, zbog čega su se društvene mreže usijala, a sada poručuje:

"Meni je to super. Znaš zašto mi je super? Zato što mi oko sija, i dokle god ima tog sjaja u mom oku ja ću biti srećna žena. Neka tumači to dalje ko kako hoće, i ko kako vidi. Nemam ništa protiv ni ove bore, ni toga što nemam trunku šminke na visini od 2.000 metara. Mislim, otišla sam da skijam sa porodicom. Šta se tamo radi na tim visinama? Uopšte nisam tip žene koja krene na manikir pa svrati da doda botoks, pa onda kad završi sa manikirom ode na masažu, a posle masaže ode da, ne znam topi masti ili šta već. Mislim, uopšte ne živim taj život. Mene ako pitate meni je ovo potpuno normalna, jedna realna slika kada žena sa 37 godina sa svojom porodicom ode da skija. Ja ne znam ni kako sam imala vremena za ovaj selfie?"

Iako je već godinama u ljubavi sa Nemanjom Živojinovićem, malo se zna o njihovom braku. Ovog puta, voditeljka je otkrila zašto ima samo jednu sliku sa njim na Instagramu.

"Pa to je Nemanja Živojinović. To je možda prvi put ili neka naša zajednička fotka koju sam okačila na Instagram. To je jedina fotografija zato što mislim da nema potrebe za tim da budemo na Instagramu. Mislim, to nije njegova profesija, ovo je opet bilo nešto, možda sam se nešto bila… Ne znam ni zašto sam ovo okačila, evo sad da me pitaš. Lepi smo, možda zato. Mi smo uvek lepi, ali ne znam sad. Ne znam zašto sam ovu fotku okačila, zašto sam poklekla u tom trenutku. Nije ni važno, to je stvar trenutka i ne treba se kajati. I super što imam i njega tu, da nije bezimen".

