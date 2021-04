NIJE ŽELEO NI PREKO PROZORA DA GA VIDIM! Zlata htela da ode Hasanu u POSETU: Otkrila šta se dešavalo u noći kad mu se SLOŠILO

Nakon informacija da je Hasan Dudić u toku noći hitno hospitalizovan zbog pogoršanja stanja usled koronavirusa, oglasila se njegova bivša supruga Zlata Petrović.

- Mnogo me njih zvalo i Vera Matović i mnogi, ne mogu da stignem ni šta, evo pričala sam upravo sa njim, dobro je, super je, sve se desilo u toku noći. Desilo se da je nešto povraćao, već par dana kako ima virus, blažih simptoma, temperatura oko 37, 4. Međutim u toku noći mu se slošilo, nisam ni znala, kad sam ustala, čujem se sa sinom i pitam ga šta je sa tatom. Sin mi je rekao da nije hteo u toku noći da me budi i zove da se ne nerviram i kaže mi da su ga smestili smo u bolnicu. Sad je ok, prima infuziju i na kiseoniku, bolje je, pregledali su mu i pluća i za sada je sve super i nadamo se najboljem ishodu - u jednom dahu izgovorila je Zlata, pa dodala da ga je molila da ide u posetu ali je odbio:

- Htela sam da odem u posetu, ali mu je Miki odneo sve što mu treba u toku noću, a on mi ne da da dođem, molila sam ga makar za ručak da mu donesem nešto. On mi je rekao da ne želi ni preko prozora da ga vidim, nego da dođem sutra. Sin Miki nije spavao celu noć, tek sad je malo legao, jer ja nisam bila u toku dešavanja. Daće Bog, biće sve kako treba, on sad normalno priča, biće to sve super, on je mene više tešio jer sam počela da plačem, a on me smirivao da je sve ok - rekla je ona.

