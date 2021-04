ČETVRTO UNUČE ME IZLEČILO OD KORONE: Merima Njegomir progovorila o PRINOVI u porodici i borbi sa OPAKIM virusom!

Merima Njegomir je pre nekoliko dana postala baka po četvrti put. Tokom celog dana slavna pevačica je primala čestitke, a za medije otkrila je kako se oseća.

- Moja Jelena se porodila, došla sam da vidim bebicu, verujte da sam mnogo srećna - kaže ona i nastavlja:

- Njoj je ovo treće dete, već ima sina i ćerku. Sada imam četvoro dece i isto toliko unučadi, a isto je i po rodu! Tri ćerke i sin, tri unuke i unuk. Ima li šta lepše od toga. Pozvala sam sve drage prijatelje da podelim ovu lepu vest u moru ružnih informacija koje slušamo svakog dana.

Nije Merimi Njegomir bilo svejedno kada je, krajem februara, desetak dana ležala u postelji Instituta za medicinu rada. Čim je dobila temperaturu, uradila je PCR test, rezultat - pozitivan.

- Na sreću, nisam čekala da se bolest razvije dok se lečim kod kuće, već sam odmah otišla u bolnicu i tu dobila potrebnu terapiju - priča pevačica.

- Plašila sam se, jer je neposredno pre toga preminuo Đorđe Balašević, a čula sam da je on dugo ležao kod kuće, da je bio u teškom stanju kad je prebačen na kliniku. Nažalost, dok sam se borila sa virusom, napustio nas je i Sanja Ilić. Ne samo da smo bili kolege, nego i komšije. On ima vikendicu u Ameriću, a moja porodica na Kosmaju, pa smo se družili, pričali gde je lepše.

Potpuno je šokirala vest da ga više nema. Izgledao je, kaže, kao da ima 15 godina manje, delovao je veoma i zdravo. Nažalost, zbog lečenja, nije mogla da ga isprati:

- Sad nam je otišao i Zafir Hadžimanov, umetnik koji je imao lepu energiju. Odlaze ljudi iznenada, ovo je baš grozno.

Ona je imala srećom blage simptome, te njena borba sa koronom nije bila kritična ni u jednom momentu. Povremeno oseća malaksalost, brže se umara, ali veruje da će uskoro ponovo moći da povrati svoju energiju, koja nije navikla na mirovanje.

Dok korona ne popusti toliko da se pevači vrate nastupima i publici, Merima uči nove pesme, planira koncert u Sava centru, a nada se da će na jesen biti moguć i jedan manji nastup na Kolarcu. Inače, ona je prva pevačica narodne muzike koja je održala koncert na Kolarcu još tokom devedesetih, što je do danas postalo tradicija.

Pevanje je, kako nam otkriva, njena unutrašnja potreba, i suvišno je pitati da li se uželela nastupa i pesama tokom prethodne, zaključane godine.

- Veliki broj nas pevača, pogotovo onih moje generacije, peva jer je to naša unutrašnja potreba. Ne toliko zbog para, nego jer ne postoji drugi način da se izrazimo osim glasom, emocijom, dušom... Stvarno mi to nedostaje. Imam divan ruski repertoar koji sam pripremila za Dom ruske kulture, ali to je moralo biti odloženo zbog korone - otkriva pevačica.

Osim discipline, brzom oporavku od korone doprineo je i njen vedar duh koji hrane porodica, deca i unučići.

- Čujem se redovno sa bliskim i dragim ljudima, viđam sa decom u uslovima u kojima to može. Ne smemo dozvoliti sebi da uđemo u stanje depresije i bezizlaza. Verujem da izlaz postoji i da će brzo doći, moramo da se nadamo da ćemo se vratiti jedni drugima. Kažu da se jedino ljubav množi deljenjem, a evo moja ljubav se ponovo umnožila ovom malom devojčicom koja nas je sve mnogo obradovala - zaključuje Merima.

