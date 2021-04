DALA JE SINU IME KOJE NIKO NEMA! Svi je pamte po plesu sa Šapićem, zaveo ju je Natin bivši muž, a plesačica sada vodi OVAKAV ŽIVOT

Mnogi se plesačice i pevačice Slađane Ivanovišević sećaju tokom plesa koji je imala sa Aleksandrom Šapićem.

Slađana je pokušala da izgradi karijeru kao pevačica, a onda je kao plesačica učestvovala u šou programu "Ples sa zvezdama", gde je bila zapažena.

Slađana, koja godinama trenira ples, i profesionalno se njime bavi, pokazala je zavidno umeće, a partner joj je bio Aleksandar Šapić.

Ples i gimnastika su i dalje njene velike ljubavi, dok je njen život prošle godine dodatno oplemenilo dete. Sina je dobila sa Lukom Lazukićem, bivšim mužem Nataše Bekvalac. Bebi su roditelji dali ime Nor Nu (Noor Nu). Oni su se za to ime odlučili još kad je plesačica iz Novog Sada ostala u drugom stanju. Tada im nije bilo važno da li će beba biti muškog ili ženskog pola, a izabrali su ime koje bi dali bebi i da je devojčica. Kako smo saznali, ime Nor Nu postoji u nekim kulturama i znači isto što i Luka - onaj koji širi svetlost. Sin joj je centar sveta i nakon povlačenja iz javnosti posvetila se porodičnom životu.

