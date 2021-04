GAGI ĐOGANI ISKRENO O LUNINOJ TRUDNOĆI I MARKU MILJKOVIĆU: Jedva čekam da postanem deda! Imam poverenje u ZETA!

Gagi Đogani, otvoreno je govorio o porocima, Luninoj trudnoći, ali i zetu Marku Miljkoviću.

foto: Nemanja Nikolić

- Moj život je počeo da bude sve bolji i bolji, onog trenutka kada sam se rešio poroka koji sam imao, od 2016. godine moj život je krenuo da bude bolji. Čim sam izašao iz toga onda je sve krenulo kako treba, i onda se desio taj rijaliti, po meni sada kada se rijaliti završio i kada je prošlo neko vreme, mogu da kažem da sam generalno dobro prošao i finansijski, ali i generalno. Mislim da su sada ljudi videli ko je Gagi Đogani - započeo je on.

Poznato je već da će uskoro postati deda, a s obzirom na to da je Luna Đogani u drugom stanju, on svoju sreću ne krije.

- Sve što se više bliži taj dan, sve mi nešto izgleda nestvarno. Jedva čekam da dođe taj dan, super mi je osećaj, ne znam kako to uopšte da opišem - istakao je Gagi, a onda otkrio i da li je Luna zahtevna trudnica.

- Pa nije, nije uopšte zahtevna. Voli kao i svaka trudnica da je u centru pažnje, da mi vidimo da je ona trudna. Slatka mi je skroz kada je vidim takvu, non stop se drži za stomak. Kada odemo da šetamo negde, vidim po njoj, da mi se dosta i približila, nekako kao da me sada više voli - dodao je on.

S obzirom na to da je veza Lune i Marka jedno vreme bila u žiži interesovanja javnosti, Gagi je otkrio i kakav je Marko zet.

- Ja sam još u rijalitiju bio za tu vezu i za to da oni budu zajedno. Bili smo u rijalitiju, i kada si pet meseci sa nekim onda možeš i da vidiš stvarno kakav je on čovek. Imam sve pohvale po pitanju njega, sjajan je - iskren je bio Gagi.

foto: Instagram

Kurir.rs/IDJtv/M.M.

BONUS VIDEO:

00:09 KAJA VAŽI ZA PRAVU BOMBU NA ESTRADNOJ SCENI! Pevačica sada pokazala majku, neverovatno je koliko liče: KAO SESTRE! VIDEO