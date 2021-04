POLA ESTRADE ODE U DUBAI, KUKAJU, ALI LUKSUZA SE NE ODRIČU! Koriste popuste ili su dobro UŠTEDELI? Njihove slike na mrežama su HIT

Poznato je da mnoge estradne ličnosti muče muku sa finansijama otkako vlada pandemija koronavirusa. Njihova primanja su minimalna jer nemaju nastupe, te su se mnogi od njih i žalili kako jedva imaju za osnovne potrebe.

Međutim, nije kod svih situacija takva. Dok jedni kukaju, drugi i te kako žive kao i pre pandemije, bar kada su putovanja u pitanju. Ono što je zanimljivo je da je svima lokacija - Dubai.

Na Instagramu je postao hit da poznati objavljuju fotografije sa iste destinacije, te se mnogi pitaju odakle tolika pomama za Dubaijom, da li je pristupačna cena u pitanju ili nešto drugo.

Folker Radiša Trajković Đani zajedno sa suprugom Slađom u februaru je otputovao u Dubai.

On je tada obukao tradicionalnu odoru koju nose šeici. Osim što je stajling prilagodio ovom podneblju, on je zapevao uz to pesmu Šabana Šaulića “S namerom dođoh u veliki grad”. Vidno raspoložen, nazdravio je sa prijateljima na terasi jednog od luksiznih restorana.

Njegov kolega Aco Pejović takođe je odmarao u Dubaiju, a iako nije toliko aktivan na Instagramu, sa pratiocima je rado podelio fotografiju na kojoj se vidi sav luksuz i raskoš u kome je uživao.

Pevačica Dara Bubamara mesecima obilazi luksuzne destinacije zajedno sa mlađim dečkom Tonijem, pa tako nisu propustili priliku da posete Dubai odakle se redovno oglašavala na društvenim mrežama.

Katarina Kaća Grujić nedavno je proslavila je mesečnicu veze sa fudbalerom Markom Gobeljićem, a tom prilikom otputovali u Dubai. Kako se pisalo, on je za ovaj put iskeširao 15.000 evra.

Luna Đogani nedavno se vratila iz Dubaija gde je bila sa verenikom Markom Miljkovićem. Oni su otputovali na luksuznu destinaciju kako bi proslavili Lunin rođendan 8. marta, a ovo putovanje je bilo Markov rođendanski poklon.

Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", Kristina Kockar pre nekoliko dana vratila se iz Dubaija. A na Instagramu je pokazala da je vreme tamo provodila u društvu Duška Šarića i njegove žene Nine.

Kockareva je svakodnevno objavljivala fotografije sa egzotičnih plaža, iz izlazaka, obilazaka luksuznih restorana, kao i seksi poza u kupaćem kostimu.

Starleta Ana Korać otputovala na odmor u Dubai, odakle se odmah oglasila vrućim fotkama u bikiniju.

Ipak, starleta je sada objavila sliku sa plaže kojom je u potpunosti iznenadila sve i na kojoj se stisla uz francuskog fudbalera Samira Nasrija.

