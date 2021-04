JELENA PEŠIĆ OPLELA PO MARINKOVIĆEVOJ I JANJUŠU! Žestoko potkačila i Aleksandru: Da nema Maje, oni bi bili kao da ne postoje!

Bivša zadrugarka Jelena Pešić je otkrila šta tačno misli o odnosu Maje i Janjuša.

- Ja gotivim Maju, jer smo ona i ja ostale jako dobre posle Zadruge, i ja znam kakva je ona kao čovek i zato je gotivim i volim, ne podržavam ovo njeno ponašanje, ove njene nervne slomove, volela bih da je drugačija, da je srećnija, ali ona je prosto takva - započinje Pešićeva.

foto: Pritnscreen

- Najviše što me nerivra je što Janjuš njoj ispod pokrivača priča jedno, ona kao žena koja voli se uhvati za to, onda Janjuš za stolom priča drugo i to nju remeti i tera je da pravi ovakav haos - zaključuje Jelena.

Pešićeva se u jednom trenutku dotakla i Aleks i rekla da joj se ona uopšte ne dopada.

- Janjuš i Aleks su mi totalno ne zanimljivi. Da nema Maje, oni bi bili kao da ne postoje. Mislim da se Aleks gubi i ne sviđa mi se njeno ponašanje, zna kakva je Maja, vidi šta Janjuš priča i radi... Imam osećaj kao da juri za Janjušem. Nek pokaže malo dostojanstva - ispričala je ona u emisiji "Pitam za druga".

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:09 E NEKA SI JE OTERALA TAMO GDE JOJ JE MESTO! Anastasija Ražnatović nije mogla da se suzdrži, objavila snimak koji je NASMEJAO sve!