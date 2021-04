TEODORA JE POČELA DA PLAČE I NARIČE: Menadžerka pevačice u Kontra šouu otkrila detalje hapšenja u Egiptu

U prvom izdanju emisije “Kontra šou” na Kurir televiziji, menadžerka gošće Teodore Džehverović, Sandra Šaša, otkrila je kako je izgledalo hapšenje u Egiptu o kom su brujali svi mediji:

-Ideja je bila nešto da snimimo nešto u Sahari, Egiptu, na Alpima, i bilo je jako malo vremena za sve to. Jedna od najzanimljivih anegdota je hapšenje u Egiptu. U jednom momentu smo se oglušile o to što nam je policija rekla da ne smemo da snimamo i da ne smemo da napuštamo hotel jer su tamo bili teroristički napad. Mi dolazimo u jednu policijsku stanicu u pustinji. Oni nas gledaju kao da smo teroristi - rekla je Sandra i dodala:

foto: Kurir TV

- Rekli su našem kamermanu da mora da izbriše sav materijal, Teodora je ustala i počela da plače, to je bilo narikanje, i oni kao šta joj je. Ja sam komunicirala sa njima na engleskom: Ona je jako lepa na tim snimcima. Naša taktika je bila da se pravimo da smo glupi. Kad to nije upalilo, objasnili smo im da je velika zvezda u našoj zemlji, da će to biti super reklama za njihovu državu, međutim nismo mogli da se dogovorimo, morali smo da izbrišemo sav materijal - otkrila je Teodorina menadžerka u emsiji “Kontra šou”.

foto: Kurir TV

Teodora nije krila emocije zbog Sandrinih reči:

Znaju svi koji prate mene, da smo nas dve tu kad se pojavimo, ona mene oduvek otpočetka gleda kao svoju mlađu sestru i kao nešto što je ona bila u mladosti. Kada vidi moju energiju, vidi sebe. Naravno, ona je starija i smirenija, ali kada me vidi kao: “Da, takva sam ja bila”. To hapšenje, kako je Sandra rekla, opušteno: “Usput nas uhvatili, mi se vratili” - rekla je pevačica u emisiji “Kontra šou”.