ISPLIVALA ŠOK PREPISKA DRAGANE MITAR! Nakon raskida sa Đorđem otkrila: Mučno mi je bilo da LEGNEM pored njega, ali želim PARE

Bivša zadrugarka Dragana Mitar je nakon rijalitija bila u vezi sa biznismenom Đorđem Gajićem, ali je nedavno raskinula sa njim.

Nakon raskida isplivale su poruke u kojima je Dragana otkrila sve detalje njihovog raskida, te je istakla da je s njim bila isključivo zbog novca, a potom ga je i poredila sa Edisom Fetićem sa kojim je bila u rijalitiju.

foto: Printscreen

Kako Dragana navodi u porukama upućenim drugarici, nije bila zadovoljna intimnim odnosom sa Đorđem, što je jedan od razloga raskida.

"Ne mogu da budem sa njim bre više. Ma znala sam da neću moći. Trudim se da sastavljam da bude normalno, ali nije to to. Jednostavno, ne radi me. Nekada pomislim da bi me drvo više uzbudilo nego on", započela je Dragana, a drugarica je odgovorila:

foto: Printscreen

"Razumem te, ali moraš da shvatiš da nikada nećeš imati ni sa kim onu strast i ludilo kao sa Edom".

"To me i plaši. Nema strasti. Se*s je baš bezveze, ne radi me. Sve sam bila u fazonu nije važno. Baš sam se trudila, ali mučno mi je kada treba da legnem sa njim. Pa sve kao žmurim, dobar je prema Jovanu, imamo sve pored njega. Nekad pomislim da bi me drvo više uzbudilo nego on. Mada ako se pomirimo biće to dok ne stanem malo na noge još", pisala je Dragana i nastavila da se jada prijateljici:

"Želim nekog da me radi, da mi klecaju kolena. Želim normalan s*ks, on je sav kilav. Ali želim i pare, dobre automobile i stan", napisala je Mitar.

Kurir.rs/I.B/Telegraf