NE STIDIM SE ŠTO SAM ROMKINJA, TO ME NE VREĐA! Mina Kostić o svom POREKLU: Bitno je da sam čovek! Veliki pozdrav za moje Rome

Pevačica Mina Kostić nema problem da priča o svojoj nacionalnosti, a poznato je da nikada nije krila da je Romkinja.

Ona je sada istakla da je ne vređa kada joj neko spomene poreklo.

-Ja se ne stidim što sam Romkinja, nikada to nisam krila. Veliki pozdrav za moje Rome. Nije mi uvredljivo kada mi kažu da sam romkinja. Ništa ne može više da me uvredi, znam ko sam i šta sam i nemam razloga da se vređam. Bitno je da sam čovek, a koje je neko boje kože to je stvarno potpuno irelevantno - rekla je Mina u Toxic emisiji.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:11 NA OVE REČI MINA ODMAH BRIZNULA U PLAČ! Acko zapevao za Džeja! Svi SLOMLJENI – Druga više NEMA! (KURIR TELEVIZIJA)