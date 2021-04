SAD JE KASNO Poslednja objava na Fejsbuku tragično preminulog Momira Lukovca tera SUZE NA OČI (VIDEO)

Mladi pevač Momir Lukovac (24) tragično je preminuo u 24 godini u Podgorici.

Poslednja njegova objava na Fejsbuku je iz novembra tera suze na oči, budući da je otpevao baladu Saše Matića "Sad je kasno" uz klavirsku pratnju.

Momir je rođen u Banjaluci, a za četiri dana, 25. aprila, napunio bi 25 godina.

Podsetimo, drugarica i koleginica pokojnog pevača Krstinja Todorović otkrila je detalje smrti mladog pevača.

- To se desilo sinoć kasno, ta vest nas je zatekla oko 9 sati uveče, ali s obzirom na to da je istraga još u toku, mi kao njegove kolege i prijatelji ne bismo smeli da priđemo tamo zbog situacije sa koronom, čak se ni saučešće neće primati. Niko ne zna šta bi njega moglo da navede na samoubistvo on je bio sasvim normalan, i u komunikaciji i sa momcima sa kojima je juče bio. Ceo život je u muzici, vedrog duha i raspoloženja. Čak je pripremao pesmu za sebe za jedan festival, nije uopšte bilo naznake da bi to moglo da se desi - počela je Krstinja.

Pevačica ističe da ništa nije ukazivalno na tragediju, da je Momir bio veseo i normalan momak, a da je juče, u utorak 20. aprila, bio u studiju gde je snimao pesmu.

- Ja sam zvala hitnu da proverim da li se to zaista desilo, i dobila sam informaciju da se upucao pištoljem. Kažu da je istraga u toku, da se ubio u tom stanu gde je živeo sa tom devojkom. Ništa se zvanično ne zna od detalja, ljudi nagađaju - rekla je Krstinja.

