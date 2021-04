DRUGARICA TRAGIČNO PREMINULOG MOMIRA LUKOVCA OTKRILA DETALJE TRAGEDIJE: Bio je u studiju, snimao pesmu, pa DIGAO RUKU NA SEBE

Krstinja Todorović, takmičarka Zvezda Granda i tragično preminuli pevač Momir Lukovac (24) zajedno su išli u muzičku školu, takmičili se u muzičkom šou-programu, godinama su bili bliski.

Ona se sada oglasila povodom smrti Momira, i otkrila štaa se dogodilo prošle noći u Crnoj Gori.

foto: Printscreen

- To se desilo sinoć kasno, ta vest nas je zatekla oko 9 sati uveče, ali s obzirom na to da je istraga još u toku, mi kao njegove kolege i prijatelji ne bismo smeli da priđemo tamo zbog situacije sa koronom, čak se ni saučešće neće primati. Niko ne zna šta bi njega moglo da navede na samoubistvo on je bio sasvim normalan, i u komunikaciji i sa momcima sa kojima je juče bio. Ceo život je u muzici, vedrog duha i raspoloženja. Čak je pripremao pesmu za sebe za jedan festival, nije uopšte bilo naznake da bi to moglo da se desi - počela je Krstinja.

Pevačica ističe da ništa nije ukazivalno na tragediju, da je Momir bio veseo i normalan momak, a da je juče, u utorak 20. aprila, bio u studiju gde je snimao pesmu.

- Ja sam zvala hitnu da proverim da li se to zaista desilo, i dobila sam informaciju da se upucao pištoljem. Kažu da je istraga u toku, da se ubio u tom stanu gde je živeo sa tom devojkom. Ništa se zvanično ne zna od detalja, ljudi nagađaju - rekla je Krstinja.

- Ko zna šta je njega u suštini nateralo na to, ko bi digao ruku na sebe bez nekog jakog razloga? Bio je dobar drug, dobar čovek, jako veseo, kad ste sa njim u društvu to je bila samo šala, to je bilo veselje, pritom talentovan momak pred kojim je bila karijera, sve je imao, čak je imao problem sa kilažom pa je smršao i počeo da brine o sebi, pričao je da će dogodine ponovo na Grand... Sad je za sve kasno... - ispričala nam je pevačica.

- Moje kolege kažu, koje su baš sa njim bile juče u studiju kod našeg prijatelja, gde je snimao pesmu, da nije bilo naznaka da to može da se desi. Kažu, "Mi smo snimali pesmu, pripremali se, on se čovek testirao", rekla je ona za Kurir.

- Iz studija su rekli da je bio sasvim normalnog raspoloženja, nisu mogli da naslute ovako nešto, što se desilo nekoliko sati kasnije - rekla nam je Todorovićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/A.P.

