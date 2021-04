DARKO LAZIĆ PUCAO IZ PIŠTOLJA NAKON SVAĐE SA MARINOM! Vriska i urlici u kući pevača!

Marina Gagić napustila je Darka Lazića i iz Brestača otišla u kuću svojih roditelja u Pećincima. Popularni par već mesecima ima nesuglasice i često se svađa, a tokom jedne žestoke rasprave folker je u naletu besa uzeo čak i pištolj i pucao u televizor, saznaje Kurir.

Lazićev privatni život već godinama intrigira javnost, a nedavno je u centar pažnje dospeo zbog povezanosti s kriminalnim miljeom - ekipom Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja. Ipak, pored tih problema, dosta trpi i Darkov emotivni život, pa je s Marinom poslednjih nekoliko meseci na ratnoj nozi.

Česte rasprave

Kako naš izvor blizak pevaču kaže, on i Gagićeva od kraja prošle godine ne funkcionišu, a svađe su sve češće. Marini smeta što Darko krije neke stvari od nje, izlazi iz kuće kad mu se prohte, ne javlja se na telefon i što u nekoliko navrata nije znala gde je on u pola noći. Te razmirice su postale sve burnije kako je vreme odmicalo, a nedavno je folker napravio haos u porodičnoj kući u Brestaču, gde zajedno žive. On je u jednom trenutku podivljao zbog svađe s verenicom, počeo je da urla i da baca stvari po kući, a kako kaže naš sagovornik, potom je otišao do sobe, do mesta gde drži oružje i izvadio pištolj.

S njime je izleteo u dnevnu sobu, gde je bila Marina, a potom vitlao vatrenim oružjem, pucao u televizor i pogodio ga. Njegova verenica je tada vrisnula i počela da plače, a potom je izašla iz kuće, međutim, uspeli su da izglade stvari ubrzo. Darko je obećao da se tako nešto neće ponoviti i da će da radi na njihovom odnosu, pa mu je ona dala drugu šansu.

Ipak, po svemu sudeći, Marina ne može da podnese više pritisak javnosti i informacije koje kruže o pevaču, a izvor tvrdi da je uplašena za svoju bezbednost i bezbednost naslednika. Poslednjih nedelja ponovo su krenule svađe, koje ona više neće da trpi, pa se pre nekoliko dana spakovala i s detetom otišla u rodne Pećince.

Potvrdio

Naš izvor kaže da ona ima punu podršku svoje porodice, koja od početka nije bila za njenu vezu s Darkom. Navodno, Marinini roditelji nisu želeli da se ona preseli u Brestač i živi s njim, a još manje da se uda za njega. Tome se naročito protivio njen brat, koji je otvoreno pokazivao netrpeljivost prema folkeru i koji je sestri govorio da uvek može da se vrati kod njih. S druge strane, roditelji su vremenom prihvatili situaciju i Darka, ali im je drago što je ipak presekla i rešila da ga ostavi.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Marinom, ali je ona isključila telefon. Ipak, pre toga je za pojedine medije dala izjavu i rekla da više nije deo javnog života.

- Ja više ne pripadam javnom svetu. Nemam komentar na spekulacije, toliko od mene. Ne želim ni da potvrdim ni da demantujem napise - rekla je Marina.

S druge strane, Darko je potvrdio da je u pitanju mala svađa, ali da će sve biti u redu.

- Sve je okej, malo smo se posvađali. Tako je u svakoj zajednici, postoje svađe, ništa strašno. Zajedno smo, malo smo se sporečkali. Svađa ko svađa - rekao nam je Darko.

Darkova majka Branka Ne mogu da živim njihove živote Darkova majka Branka Lazić kaže da ne zna o čemu se radi i da nije upućena da li su njen sin i Marina zajedno. foto: Zorana Jevtić, Marina Lopičić, Instagram Printscreen - Nemojte mene da pitate takve stvari, pitajte njih. Nisam upućena, njihova stvar. Ne mogu da živim njihove živote, ne bih se mešala. Možda su se jutros posvađali! (smeh) - rekla je Branka. Inače, Marina je otpratila Darka na Instagramu i obrisala sve zajedničke fotografije s njim. Ostavila je samo jednu na kojoj poziraju sa sinom.

