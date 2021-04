DUŠAN NE BIRA SREDSTVA DA JOJ ODUZME DECU: Tanju Savić muž ucenjuje KUĆNIM VIDEOM, ali to nije NAJGORE što joj radi

Suprug Tanje Savić, Dušan navodno je pokušao da uceni pevačicu intimnim snimkom, međutim ona je ceo slučaj prijavila policiji i sad muža tuži zbog pretnji i ucena.

Od kada je počela da se vodi borba oko starateljstva, Dušan ne bira sredstva! Ucenjuje Tanju čime stigne, ali ona nije ni sanjala da će je otac njenih sinova uceniti i snimkom intimnog odnosa. Naime, navodno postoji snimak na kom su Dušan i Tanja intimni. Tanja kaže da ne zna da snimak postoji, ali ne isključuje mogućnost da je tajno snimao", počinje izvor Stara.

"Kada je presuđeno u njenu korist, Dušan je jednom njihovom zajedničkom prijatelju rekao da će da uloži žalbu i da će snimak na kom sa Tanjom ima s**s priložiti sudu, ali i dati medijima, kako bi dokazao da ona nije dobra majka. On je uz to naveo i kako je nabavio dokaze da mu je Tanja bila neverna u braku", priča izvor i dodaje:

"Taj prijatelj je odmah pozvao Tanju i rekao joj šta mu je Dušan ispričao. Međutim, ona je odmah rekla da mu neće dozvoliti da se na taj način bori za sinove. Napomenula je da dokaze da ga je varala u braku sigurno nema, i da, i ako nešto postoji, da je to on sam montirao, a za snimak s**sa nije sigurna, tačnije ne sme da tvrdi, jer postoji šansa da je tajno snimao. To je još više frapiralo, jer ne može da veruje na šta je on sve spreman", kaže izvor.

"Tanja je ceo slučaj prijavila policiji, odmah se našla sa svojim advokatom i protiv Dušana podnela tužbu, a za svedoka je predložila tog prijatelja koji poseduje snimak razgovora. Koliko sam upućen, sada se čeka odluka na koji način će Tanja preuzeti decu", završava izvor.

