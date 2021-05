NIKAD SE NIJE HVALILA TIME KO JOJ JE OTAC: Malo ko zna da je naša pevačica ćerka slavnog Božidara Nikolića (FOTO)

Reditelj, direktor fotografije i snimatelj preminuo je u 79. godini, a malo ko zna da je njegova ćerka naša pevačica.

Naime, Jovana Nikolić Mišković se nikada nije hvalila da je ćerka slavnog Božidara Nikolića. Ona je udata, a avgustu 2020. godine je dobila je drugu ćerku.

"Bila sam ubeđena da nosim dečaka, dok je Marko opet želeo devojčicu, a i Antonina. Pa eto, ispunila sam joj želju. Konačno će dobiti sestru o kojoj sanja već neko vreme", rekla je ona tada.

Božidar, koji je inače otac poznate pop pevačice Jovane Nikolić Mišković, učestvovao je u stvaranju legendarnih filmova u SFRJ - "Ko to tamo peva", "Dečko koji obećava", "Maratonci trče počasni krug", "Balkanski špijun", "Profesionalac", pa tako i "Tamna strana Sunca" (The Dark Side of the Sun), u kom igra i planetarno popularni glumac.

- Ja sam otkrio Breda Pita. Bio sam u "Metro Goldvin Majeru", i od četiri stotine glumaca koji su bili na kastingu za ovaj film, izabrao sam njega. Zbog izbijanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji, "Tamna strana Sunca", nažalost, ovde nikada nije prikazana, a američku premijeru je doživela tek 1997. Meni su, zapravo, Amerikanci ukrali taj film, jer sam ja njegov suvlasnik, a nikada mi nisu dali ni dinara. Ali danas mogu da kažem da u karijeri ne žalim gotovo ni za čim - rekao je Žika svojevremeno za "Novosti".

