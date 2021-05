NEDA UKRADEN ZAGONETNA Da sam ga kasnije srela možda bih bila u SREĆNOM BRAKU! Konačno progovorila o INTRIGANTNOM ljubavnom životu

Neda Ukraden legendarna pevačica poznata širom regiona bila je gošća u popularnoj emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Sasvim iskreno govorila je o svom uspehu, životu i preprekama koje su je zadesile na životnom putu.

Između ostalog, Neda je odgovarala i na pitanje fanova, a jedno se odnosilo i na njen ljubavni život, koji već decenijama intrigira javnost.

- Da li Vam je smetalo što se u štampi stare Jugoslavije više pisalo o Vašem ljubavnom životu i koja je najveća neistina koju ste o sebi pročitali - glasilo je tačno pitanje.

- Pa ne znam da se pisalo o mom ljubavnom životu! Kom ljubavnom životu? Pa ja imam tako siromašan ljubavni život da moram nešto da izmislim pod hitno - našalila se Neda.

- Prvo, imala sam jedan brak i to sam se jedva udala. Ne jedva što me nije hteo ženiti, nego sam ja jedna naopaka žena. To je Jelenin tata i ja sam ceo život održavala dobar odnos sa njim. Ljubav kad prestane ne znači da ja moram da mrzim tog čoveka. I te ljude koje sam volela, nije ih bilo mnogo, nastojala sam te veze maratonski da održavam. I kad sam videla da nema ništa od njih i kada mi je jasno bilo da će se to ugasiti, ja sam to nekako održavala, ja to ne mogu tako lako iz kreveta u krevet. Staromodna sam i vrlo oprezna - kaže Neda.

Legendarna pevačica je dodala i da je za pravu vezu neophodan i tajming.

- Za jednu uspešnu vezu je potreban tajimng, tako da možda da sam neke ljude srela kasnije, možda bih bila u srećnom braku još uvek - kaže Neda.

