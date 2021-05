JA NEMAM STRUK, NEMA POTREBE DA VADIM REBRA! Ana Korać progovorila o PLASTIČNIM OPERACIJAMA, otkrila šta joj MAJKA govori!

Starleta Ana Korać progovorila je o naslovima o njoj koji mesecima preplavljuju medije kao i o plastičnim operacijama:

foto: Printscreen/Instagram

- Odakle ljudima tolika cifra, odakle ljudima da sam vadila rebra, odakle 23050 evra, ja to pročitam i crknem od smeha. Mama me zove i kaže "Jesi videla šta su sad objavili"m ja kažem "Videla sam, i?" Mene to ne dotiče - govorila je Ana.

foto: Instagram

- Drugo je kad uradiš operaciju, kad ideš pod totalnu anesteziju, to su grudi, to je nos. A to ako ti uradiš neke tretmane za lice, neke sitne stvare, to rade devojke, 21. vek, to je normalno - rekla je Koraćeva

Progovorila je i o vađenju rebara:

- Ja nemam struk, nema to potrebe da radim.

Oko bilo kakvih intervencija konsultuje se sa mamom i drugarima:

Tu se sa drugarima konsultujem, govore mi da ne radim i sa mamom, kad se bocnem. Mama mi kaže "Sad si to uradila i nikad više" - zaključila je Ana.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M./Alo

Bonus video:

00:13 ANA KORAĆ NEMA MERU! Psa voda po restoranima, posle BIFTEKA sad joj jede iz njenog tanjira (VIDEO)