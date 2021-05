DOK ANA KORAĆ, ZORANAH I LUNA PRAVE GALA ŽURKE I ZA PSE: Hasan, Maja Nikolić i Mina kukaju na sav glas da nemaju ni za KIFLE

Pandemija korona virusa mnogima na estradi je oduzela posao, ostali su bez zarada budući da nisu mogli da nastupaju po klubovima a ni da prave koncerte.

Međutim, dok su neki kukali na sav glas da im se pomogne kako bi mogli da prežive, pojedi nisu ni osetili krizu. Štaviše, čak su pravili žurke za svoje ljubimce, putovali, provodili se i bahatili.

Ana Korać, koja se od svog ljubimca ne odvaja, pre tri meseca je napravila rođendansku žurku za Stikera. Organizovala je gala žurku, tu je bila i velika torta, baloni, vatromet, ništa nije manjkalo kao da je reč o njenoj proslavi, a ne za ljubimca.

I blogerka Zorana Jovanović Zorannah takođe je izazvala lavinu komentara kada se na Instagramu pohvalila kako je svom kućnom ljubimcu Aspenu proslavila rođendan.

"Srećan rođendan maminom blizancu i savršenom dečku, onom kog sam uvek želela", napisala je blogerka na Instagramu. Cela kuća bila je ukrašena plavo-belim balonima.

Ipak, prva je pre pet meseci rođendansku žurku za svoga ljubimca Lolu organizovala Luna Đogani, istina mnogo skromniju nego Ana i Zorannah. Spremila je specijalnu poslasticu za svog psa sa svećicom.

"Da si mi živa i zdrava, ćero moja, moja snago, moj večni prijatelju", napisala je tada Đoganijeva.

foto: Printscreen/Instagram

I dok one troše novac i za rođendane svojih ljubimaca, pojedini estradnjaci kukaju da nemaju ni za kifle i mole za pomoć.

Tako Hasan Dudić živeo je u hotelu, a dobio stan koji plaća 200 evra.

"Ma kakav je život bez drugih ljudi? A u hotelu ti još srede krevet, imaš da jedeš, ko god ti dođe, tu je hotel. A da odeš da stanuješ negde, gde god da odeš, treba ti taksi, samo ti na to ode duplo više. Ta računica je prava. Kad kažu: "Eto ga, stanuje u hotelu." Hajde ti stanuj u hotelu! A ja sam za to vreme sretao stare drugare koje nisam video po 20 godina, ima svoju draž. Ustanem u "Slaviji", okupam se, odem na doručak, vidim nekoga koga znam. To je moj život. Ovo sad što živim, ovo je pasji život, kao rob. Sada živim u stanu koji sam dobio kao istaknuti umetnik i kao sportski radnik. Živim na Novom Beogradu. Ali dobio sam ga na pet godina i plaćam 200 evra mesečno. Pritom, kada sam se doselio, morao sam da ga adaptiram, sredim.

foto: Nemanja Nikolić

I pevačica Maja Nikolić se žali da je jedva živa.

- Imam dva sina, cifru ne bih komentarisala od koliko novca živim. Neka svako razmisli koliko košta pomagati sinu od 22 godine, koji radi i završava fakultet i sinu od 14 godina, koji živi sa mnom. To zna svaka prosečna srpska porodica koliko košta život. Inforstan, grejanje, telefoni i ostali računi su oko 300 evra. Neću da se gađam sa ciframa, ali sam jedva živa – apelovala je pevačica, a zatim pomenula pomoć koju su dobile neke njene kolege.

- Ja nisam dobila 90.000 i hvala državi, hvala što podržavaju našu profesiju. Ja ću izdržati, ali mi je krivo jer moj bend, moji muzičari koji rade za 50 evra, i sa tim hrane porodice, nemaju od čega da žive. Naša profesija je ugašena, 99 odsto je dobro jer će šund i kič otići, a šta ćemo mi umetnici koji znamo da pevamo… Ja kada prođe korona, neću imati za hleb. Nemam nikakva primanja već godinu i po dana, živim od šteka - ogorčeno je poručila Maja.

foto: Damir Dervišagić

Iako je Mina Kostić primila pomoć od države od 90.000 dinara, rekla je da joj je to bilo dovoljno da pokrije samo osnovne troškove, dok pre toga nije imala ni da plati račune.

- Kada ne radim i nemam primanja, a moram da plaćam račune, ne mogu da se ne brinem. Samo mi je infostan 7.000 dinara. Ja nemam odakle da plaćam račune. Ovo mi se prvi put dešava u životu, bre, da ostanem bez para. Ja jesam kao samostalni umetnik dobila od države pomoć za tri meseca, ali, ljudi, pa šta je to 90.000 dinara – izjavila je pevačica nedavno u intervjuu za Star, prenose mediji.

Kostićeva je potom otkrila da ni o čemu nije informisana jer su joj isključili telefon.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs

Bonus video:

00:13 ANA KORAĆ NIJE JEDINA! ZORANNAH NAPRAVILA ŽURKU ZA PSA: Blogerka slavi rođendan ljubimca i baš se potrudila oko DEKORACIJE (VIDEO)