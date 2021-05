MOMCI SU LAŽOVI I MANIPULATORI: Milica Dabović bez dlake na jeziku o ljubavi, detetu i karijeri, pa otkrila šta je NAUČILA!

Košarkašica Milica Dabović progovorila je o majčinstvu i mnogim aktuelnostima iz svog života.

Ona je otkrila da će jedan deo leta provesti u Crnoj Gori.

foto: Damir Dervišagić

"Super sam, uskoro polećem na put za Herceg Novi po svog sina koji je kod bake i deke. Kad smo došli ovde ja sam se setila najlepših dana iz detinjstva, na ovom betonu sam postala igrač. Sada kada razmislim nikako ne bih mogla da igram na betonu, mada imam i 39 godina", priča Milica.

"Ja sam i dalje aktivna u sportu. Igrala sam u Albaniji poslednje tri sezone. Završila sam u Tirani, imala sam prelep deo sezone. Pre toga sam igrala za Brčko i uvela ih u prvu ligu. Osećala sam se kao mama, jer su deca od 13, 15 godina, to iskustvo je zlata vredno", dodaje ona.

Osvrnula se i na svog sina, s kojim provodi svaki slobodan trenutak, pa i više od toga.

foto: Printscreen/Premijera

"Ne trebam ja njemu ništa da objašnjavam, on uživa kad nije u vrtiću, ja mu poremetim način života, jer dođe kod mene u Albaniju. Moje dete je svaku utakmicu prekidalo i vrištalo, pa sam ga odvela kod bake i deke u Herceg Novi gde on uživa, tamo imamo veliko dvorište. Imamo neki svoj ritual, ceo dan smo na plaži, pa gledamo brodiće, jedemo kokice i u 10 smo oboje u krevetu", priča Milica.

Za kraj razgovora otkrila je šta ju je pandemija koronavirusa naučila.

"Pandemija me naučila da je najbitnije u životu imati porodicu, da poštujem svoje prijatelje, pošto su uz mene bili od početka do kraja. Naučila me da štedim, ne mogu da prestanem da verujem u ljubav jer imam Stefana. Vreme je da na svoj 40 rođendan napravim žurku i izdam knjigu. Devojkama bih poručila jedno, da momci jesu slatkorečivi, ali su veliki manipulatori, lažovi i lopovi", zaključila je ona.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

