BEBI DOL OTVORILA BOLNO PITANJE! Intimno u Sceniranju progovorila o POTOMSTVU: Usvojila bih dete!

Muzička legenda i popularna pevačica Dragana Todorović poznata kao Bebi Dol gostovala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Ona je pričala o svom životu, karijeri i ljubavi, a dotakla se i bolne teme - proširenja porodice.

- Sa decom se odlično razumem. Razmišljala sam da ako budem toliko želela, usvojiću dete. Toliko ima dece kojoj treba ljubav i koja su napuštena - kaže Bebi.

Kako navodi to pitanje za nju je izuzetno bolno, jer u periodu kada je mogla da se ostvari kao majka, nije imala sa kim.

- Za mene je ključno da imaš dete sa pravim čovekom. Da sam imala dete sa osobom sa kojom nešto ne funkcioniše, ja bih žrtvovala sve za to dete i bila do "kraja do raja" zbog tog deteta. Ne bih mu uradila ono što su meni moji roditelji uradili - kaže Bebi.

