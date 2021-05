TREBA DA ZAKOPA DUBLJE PO SEBI DA NAPRAVI PESMU! Bebi Dol otkrila šta misli o BEKVALČEVOJ, a onda se NATAŠA pojavila u emisji!

Bebi Dol gošća je večerašnjeg izdanja emisije Sceniranje na Kurir televiziji i tom prilikom govorila je o Nataši Bekvalac.

foto: Kurir televizija

- Ona je jako simpatična, jako ambiciozna, žao mi je što na primer, ušla je u neku serijsku proizvodnju, nema pesmu koja bi bila dovoljno nalik njoj, da to bude dovoljno. Da vi čujete prva dva tona i da znate da je to ona. Pričam o pesmama koje prestanu da budu hitovi. Hitovi su nešto drugo. Ona je velika zvezda, mislim da treba da dublje zakopa po sebi i svojoj okolini, mislim da bi se i ona složila. Nema nikakve malicioznosti i kritičnosti. Jedna njena pesma "Laži me, laži me" liči na Brazil - govorila je Bebi.

foto: Kurir televizija

Potom se Nataša obratila Bebi, kroz prilog iznenađenja:

- Bebi je moj muzički idol, obeležila je deo mog života, za mene nije bilo druge osim nje. Ona je muzičar, umetnik, uvek je išla ispred svog vremena, mnogo je volim i poštujem - rekla je Nataša.

- Imala sam prilike da se upoznamo, na njenom koncertu, bila sam ja njoj iznenađenje i ona meni. - uzvratila je Bebi komplimente.

foto: Kurir televizija

