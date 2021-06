MAŠAN LEKIĆ O MRAČNIM DEVEDESTIM, KUĆI NA ZLATIBORU I PORODICI: Mia i Zoi su mi najveće BLAGO, hoću još dece!

Mašan Lekić je pre tri meseca dobio ćerku Zoi sa trinaest godina mlađom izabranicom Kristinom, a kako kaže voleo bi da proširi porodicu i poveća natalitet u Srbiji.

Autor i voditelj emisija “Dosije” i “Na mesti zločina sa Mašanom Lekićem”, krajem februara dobio je drugu ćerku sa devojkom Kristinom, a kako kaže njegove mezimica Zoi, kao i Mia koju ima sa bivšom suprugom Mirom su mu najveći pokretači u životu. Živi na relaciji Beograd- Zlatibor, gde je njegova oza mira i spokojvstva. Na Zlatiboru poseduje dve vikendice, ali je često boravi u jednoj sa Kristinom i ćerkom.

- Moja Mia i Zoi su nešto najvrednije na svetu i nadam se da će ih biti još. Voleo bih da se natalitet u Srbiji poveća- rekao je Lekić za “Blic”, a onda otkrio da trenutno renovira jednu vikendicu.

- Imam kuću na Zlatiboru koju sređujem i imam jednu malu brvnaru. To je Kristinina koja se nalazi u jednom selu na Zlatiboru i koje je dovoljno daleko od centra. Znači nema uopšte gužve i pogled je savršen. Sa tog vrha gde se ona nalazi se vidi Durmitor - rekao je on.

Poznato je da Mašan Lekić u svojim emisijama obrađuje kriminalom i zločinima u našoj zemlji, pa smo ga pitali koliko je na to uticala činjenica da je on odrastao tokom devedesetih godina, kada je krimilan cvetao na ovim prostorima.

- Ja se sećam tih 90-ih. Tamo negde ‘91, ‘92 po statistici je samo u Beogradu bilo ubistvo na svaka tri dana i tada je emisiju iz te sfere radio Igor Spasov, nažalost sada pokojni. On je bio pionir novinarstva crne hronike za televiziju. Mi smo se posle upoznali i mogu da kažem da je to bio jedan sjajan čovek. Dosta mi je pomogao u karijeri sa savetima pre svega – istakao je Mašan, a onda se i osvrnuo na to kakav treba da bude jedan novinar koji radi na TV da bi bio uspešan.

- Svako ko radi na televiziji treba da bude kreativan. Naravno, treba da bude i dobro informisan i pre svega neutralan. Znači da ima i jednu i drugu stranu kada izveštava. Mi se kroz emisiju “Dosije” trudimo da prikažemo kada je neko ubistvo u pitanju kako je rađena istraga, ali pokušavamo nekad i zbog čega je došlo do toga, kakav je profil ubice, da li je možda sve krenulu kada je on bio mali, dakle iz detinjstva, od roditelja. Treba gledati široko - naglasio je Mašan.

Voditelj se osvrnuo i na svoje koleginice koje rade na TV, te odgovorio na pitanje koliko je bitno za voditeljku na televiziji da dobro izgleda i da li postoje neke koje su na malim ekranima samo zbog svoje spoljašnjosti.

- Za mene su pre svega sve žene lepe i deca lepa. Ima žena koji su sjajni novinari. Isto tako ima žena koje su mnogo hrabrije od muškara. Hrabre da postave parvo pitanje u metu- istakao je on i dodao:

- Isto tako znam žene koje su sjajni novinari, a nisu, kako neki drugi kažu, toliko atraktivne, ali su sjajne u svom poslu.

