DARA BUBAMARA ISKRENO PRIZNALA: Toni me doživljava kao vršnjakinju, oduvek je voleo starije žene!

Posle duže medijske pauze Dara Bubamara pojavila se u javnosti gostujući u emisiji "Sceniranje" na televiziji Kurir, gde je pričala o svim temama i skandalima koji su je pratili u poslednje vreme. Dotakla se svojih estradnih početaka, veze sa 20 godina mlađim dečkom Tonijem, a pričala je i o eksplicitnim slikama koje su dospele u javnost, kao i o gubicima dragih ljudi koji su preminuli tokom pandemije korone.

- Imala sam teške trenutke za vreme korone. Izgubila sam mnogo prijatelja i kolega. Onda sam razmišljala da to nije samo bolest, upala sam i depresiju, sve je to kod mene bilo na nervnoj bazi. Izgubila sam i svekrvu i svekra, oni će to uvek ostati za mene. Roditelji mog bivšeg muža Milana su bili kao moji roditelji. Ja sam sa njima živela u Parizu, prošlo leto sam išla kod njih u Bosnu, u Grahovo. Onda su se desile te bolesti, ne samo korona, to je sve povuklo. Milanov otac je preminuo u decembru, a majka prošle nedelje. Milana izuzetno volim, poštujem i cenim i znam koliko je njemu bilo teško kad je meni majka umrla. Ona je sahranjena blizu moje majke, tako da sad, kad idem na groblje, nosim tri buketa - istakla je na početku razgovora tužna Dara.

Novosađanka se u emisiji prisetila i prvog većeg honorara, od koga je obezbedila i svoje roditelje, a posle i sebe.

- Prvi bakšiš je bio mali, sve što sam zaradila dok sam pevala u jednom restoranu u Novom Sadu trošila sam na garderobu, minđuše, samo da bih napredovala. Posle sam došla u bend, onda je došao Beograd, svi živi su dolazili da nas gledaju, bili smo atrakcija. Marina, Futa, Brena, Dragana Mirković, Saša Popović. Tad je sve krenulo munjevito, do tad su honorari bili pristojni da se lepo živi, kao neki džeparac, a posle pesme " Košava sa Dunava" moglo je lepo da se zaradi. Meni pare nikad nisu bile prioritet, ja sam ih davala mami i tati, kupila sam im odmah stan, samo mi je bilo bitno da uspem. A prava zarada je počela s albumom "Ja neću da ga vidim", od njega sam kupila stan, auto - prisetila se Bubamara.

Na svoje eksplicitne snimke koji su se nekoliko puta pojavili u javnosti priznaje da nije najponosnija.

- Volela bih da mi se ti skandali nisu desili. Što se tiče prvih fotografija, to je bila zla namera mog bivšeg prijatelja koji mom bivšem suprugu i meni duguje jedan stan u Novom Sadu, a što se tiče drugog dela, za to sam sama kriva. Nešto sam se zezala, to je bilo na Snepčetu i slučajno sam pritisla dugme. Ja sam tu noć, kad se to desilo, bila u fazonu da to niko nije video, jer sam ugasila telefon. Sutradan mi je milion poruka stiglo. Rekla sam da sam stisnula pogrešila dugme, a svi su rekli da sam kraljica i o tome se više nije pričalo, posle sam to objasnila i svojoj porodici. Da sam konobarica, a ne Dara Bubamara, o tim snimcima niko ne bi pisao - ističe Dara.

U poslednjem segmentu emisije pevačica je ispričala i nepoznate detalje o vezi sa 20 godina mlađim dečkom Tonijem.

- Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine. Nema kompleks od mene što sam poznata, ne zanima ga šta pišu novine, sad kad su preterali i pisali laži, tužio je. Dobar smo spoj. Kosta ga je prihvatio, to meni kao majci znači. Njegova majka i sestra me obožavaju, baš smo se našli, slične smo energije. On ima svoj privatni biznis, kriptovalute. Zajedničke slike smo obrisali zbog medija, kako ne bi novinari više pisali nešto loše o nama - završila je Dara.

