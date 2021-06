LUNA ĐOGANI BI DANAS TREBALO DA RODI ĆERKU MIJU Komšije otkrile sve o tajnom susretu s majkom ANABELOM

Luna Đogani, kako je najavila, danas bi trebalo da se porodi, ali ni saznanje da će postati majka nije pomirilo njenu mamu Anabelu Atijas sa zetom Markom Miljkovićem.

Ekipa Kurira je dan uoči termina za porođaj posetila kvart na Novom Beogradu gde se nalazi Lunina i Markova zgrada, kako bismo proverili kako Miljkovići provode poslednje dane pred dolazak ćerke Mije na svet.

Iako se do sada nekoliko puta obraćala novinarima s prozora svog stana kad bi videla da je čekaju ispred, to se ovog puta nije dogodilo. Mi smo bilo do kasno popodne, a Miljkovićima je sve vreme bila spuštena roletna. Kako su nam rekle komšije, najverovatnije su spavali, jer nisu ni oko 11 sati izveli psa u šetnju, što svakodnevno rade.

foto: Ana Paunković

Oni su nam rekli i da Lunu viđaju nasmejanu i da im stalno govori kako jedva čeka da se porodi i da joj je teško, jer joj svaki izlazak predstavlja izuzetan fizički napor. Kako smo saznali od njih, Gagi Đogani redovno dolazi ćerki u posetu.

- Gagija viđam redovno, baš juče je bio kod njih, popeo se u zgradu, a Anabelu ređe viđamo - rekla nam je sagovornica koja radi u lokalu pored Luninog ulaza.

- On dolazi, često je tu, bio je juče baš. Luna se videla i s majkom pre dva, tri dana. Anabela je došla po nju, sačekala je kolima ispred zgrade. Nisam je viđala da ulazi u zgradu - rekla nam je sagovornica.

foto: ATA Images

Iako su Lunine i Markove komšije bile vrlo ljubazne i raspoložene za razgovor, niko od njih nije mogao da nam kaže nešto više o Anabelinom odnosu s Markom i ima li šanse da se pomire kad se beba rodi.

Ipak, kako zasad stoje stvari, izgleda da Anabela još nije spremna da oprosti zetu Marku, pa osim što nije prisustvovala svadbi, ona izbegava da ode i u stan kod ćerke, kako ne bi došlo do neprijatnog susreta i svađe.

- Malo mi je žao te žene, dođe tu ispred i čeka je, kao da ne sme da se popne gore od Marka - otkrila nam je devojka koja je izašla iz iste zgrade gde živi i popularni rijaliti par.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Ana Denda

