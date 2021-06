VODITELJKA GA BACILA NA POD! Dejan OBRISAO PATOS zbog Dušice, šokiraćete se kada budete čuli šta je razlog (FOTO)

Dejan Milićević je, izgleda, na sve spreman zarad dobre fotografije. U prilog tome svedoči i paparaco sa snimanja "Zadrugovizije", koja je bila organizovana poslednji put u ovoj sezoni u subotu veče u Pinkovom studiju u Šimanovcima.

foto: ATA Images

Kako to obično i biva, fotograf i reditelj mnogobrojnih spotova naših najvećih zvezda na snimanje je došao sređen od glave do pete i to u beloj odevnoj kombinaciji, ali to ga nije sprečilo da se valja po podu kako bi napravio odličnu fotografiju. Ovoga puta, model mu je bila voditeljka Dušica Jakovljević.

foto: ATA Images

Ona je u pauzi dok traju reklame pozirala na tirkiznom trosedu u crvenoj haljini, a Milićević je za potrebe slikanja napustio stolicu stručnog žirija da bi voditeljki napravio savršenu fotografiju. Sada znamo koje su tajne velikih majstora i iz kog ugla se prave fotografije koje posle imaju na hiljade lajkova na društvenim mrežama. Iako se ne odvaja od fotoaparata i kamere, on je ovoga puta slikao mobilnim telefonom.

foto: ATA Images

Nakon što je završio posao, Dejan je ustao sa poda, a potom Dušici pokazao kako je ispala iz tog ugla. Ako je suditi po njenom izrazu lica, fotke su joj se baš dopale.

Lj.S. foto: ATA

