GOCA TRŽAN U TOPLESU, ZADNJICA U PRVOM PLANU! Pevačica se skinula u kupaći, a GRUDI prekrila dušekom! (FOTO)

Pevačica Goca Tržan trenutno uživa na odmoru u Grčkoj odakle se javila fanovima na Instagramu.

Naime, Goca je podelila fotografiju na kojoj pozira u toplesu okrenuta leđima, te je u prvi plan došla njena zadnjica, dok je grudi prekrila dušekom.

"Zena za sva vremena", "Goriš", "Goco, gde ti je Raša?", glasili su samo neki od komentara.

Goca je nedavno otkrila i kako vodi računa o ishrani, te je priznala da trenutno ima višak kilograma.

"Znam dobro da se obučem, inače imam višak (smeh). Treniram stalno i to je neka moja navika. Jutro sam bila na treningu i sve obavila što je trebalo. Često mi žene pišu koja je dijeta u pitanju. Međutim, ne postoji. Jedem dva puta dnevno, kao neka ptičica. Porcije i zalogaji su mi mali, trudim se da se ne prežderavam. Ako se to i ponekad desi, zna se šta mi sledi. Sutradan gladujem i naporno vežbam- Izbegavam hleb, toliko volim hleb i sve što ima veze sa testom, ali moram da se klonim takvih stvari. Obožavam kifle, peciva, ali ne smem to da jedem i svesna sam toga", rekla je Tržan za Blic.

