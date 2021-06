SUZANA JOVANOVIĆ UPOREDILA SEBE SA NOVAKOM ĐOKOVIĆEM: Ako kritikuju NJEGA, neka kritikuju i MENE! Baš me briga!

Pevačica Suzana Jovanović svoju muzičku karijeru započela je davne 1993. godine, a osim po svojim hitovima poznata je i kao žena čuvenog Saše Popovića.

Ona je bila gost popularne emisije na Kurir televiziji "Sceniranje", gde je govorila o svojoj karijeri i životu, a u jednom trenutku dotakla se i predrasuda za koje je rekla da su u našem narodu brojne.

One se osvrnula na predrasude koje su duboko ukorenjene kod nas, a odnose se na to da je Suzani u karijeri lako, budući da joj je muž Saša Popović.

- Ja mislim da ljudi ni ne razmisle pre nego što nešto kažu. Mi Srbi smo jako skloni predrasudama. Mislim, kad mogu jednog Novaka Đokovića, koji je najveći i najbolji ambasador naše zemlje i koji nam je toliko puta osvetlao obraz, ali sam isto tako videla koliko ga žestoko kritikuju i vređaju kad gubi, pa što ne bi jednu Suzanu Jovanović.

- Mi smo takav narod. Ja recimo uopšte ne dozvoljavam da se on u mom prisustvu vređa, i kad gubi ja ga bodrim, šaljem mu lepu energiju. Ja znam da će to stići do njega, čak i preko malih ekrana. I kad gubi i kad loše igra, ja sam uz njega. E, to je prava podrška, to su pravi ljudi!

Suzana je naglasila i da joj je velika želja da prisustvuje nekom Novakovom meču, a ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da su Saša i Suzana prijatelji sa Novakovim roditeljma.

- Divni su mu i mama i tata. Mislim, kakvog su sina rodili i mi umesto da hvalimo to na sva usta koliko je dečko divan, pametan i mudar, mi ga kritikujemo. Pa kad kritikuju njega, onda neka kritikuju i mene. Verujte meni to na jedno uvo uđe, a na drugo izađe - kaže Suzana.

