MAJCI DARKA LAZIĆA SE VIŠE SVIĐA NOVA SNAJKA OD MARINE: Još nisam upoznala tu Barbaru ili Barbiku, sin je nije dovodio u Brestač!

Kako je Kurir već ekskluzivno objavio, Darko Lazić uživa u vezi sa novom izabranicom, pevačicom Barbarom Bobak.

Novinari Kurira pozvali su Lazićevu majku Branku, kako bismo čuli njen komentar na Lazićevu novu partnerku. Ona je istakla da Barbaru nije upoznala, ali da joj je po onim što je videla na fotografijama u medijima, lepša od Marine.

- Nisam upoznala tu devojku, u Brestač je nije dovodio. Ko zna da li je sve to istina. Ja takve stvari ni ne pitam sina, niti on bilo šta priča. On je sada u Nemačkoj, ne znam ni kad će se vratiti, bolje mu je tamo, šta da radi ovde? Imam unuke, to mi je najbitnije. Videla sam tu Barbaru, Barbiku ili kako se već zove po internetu sinoć, pišu da liči na Marinu. Meni ne liči uopšte, lepša mi je od nje, ali dok mi Darko ne kaže da su zajedno, ne verujem u te priče - završava Branka Lazić.

Podsetimo, nova Darkova devojka se zove Barbara ima 22 godine i iz Futoga je, kod Novog Sada. Kako naš izvor blizak Laziću navodi, ona i pevač se poznaju duži period, a i nekoliko puta su zajedno pevali po Beogradu i Srbiji na veseljima, ali i po klubovima širom dijaspore. Među njima su postojale varnice još od prvog susreta, ali Lazić, koji je tada uživao u ljubavi sa Marinom, nije ništa pokušavao. Oni su sve vreme pevačeve ljubavi sa Gagićevom ostali u kontaktu preko društvenih mreža, a čim je raskinuta veridba s Marinom, predložio je Barbari da se vide, što je ona odmah prihvatila. Oni trenutno uživaju u vezi, ali sve vreme pokušavaju da od šireg kruga ljudi sakriju da su zajedno. Ipak, nekoliko puta su viđeni zajedno po restoranima i na splavu na koji Lazić često izlazi, tako da su njegovi bliski prijatelji upoznati sa tim da uživa u novoj ljubavi.

