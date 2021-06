KURIR U KUĆI VUKA MOBA DAN POSLE OČEVE SMRTI: Tatu smo ovde čuvali, nismo hteli da ga damo u bolnicu, ispratićemo ga uz TRUBAČE

Teški dani za porodicu Gojković se nastavljaju. Nakon raskida veze s verenicom Oliverom Konatar, reperu Vuku Mobu iznenada je preminuo otac Vule Gojković nakon kratke i teške bolesti. Ekipa Kurira dan nakon tragedije posetila je porodični dom Gojkovića u Žarkovu kako bismo im izjavili saučešće i iz prve ruke saznali kako se Vuk i njegova porodica nose s tragičnim gubitkom.

foto: Ana Paunković

Na kapiji vile dočekao nas je reper, koji nas je, vidno potresen i ožalošćen, pozvao da uđemo u kuću. U prizemlju su nas sačekali i ljubazno pozdravili reperova majka Nena, kao i mlađa braća Vasilije i Tadija. Vukova majka u crnoj haljini jedva stoji, uplakana je. Moli nas da je ne fotografišemo, jer kaže nije javna ličnost. Ne može da govori od suza i bola za pokojnim suprugom. Braća Gojković pomažu majci, spremaju sve što je potrebno kako bi dočekali veliki broj ljudi koji su se najavili da će danas doći da pokojnika isprate na večni počinak.

foto: Printscreen

Vuk, jedva suzdržavajući suze, evocira sećanje na svog oca.

- Tata je bio temelj naše kuće, mi smo svi samo zidovi. Specifična smo porodica, bolesno smo vezani jedni za druge. To je činjenica, kao creva smo. Čuvali smo oca 24 sata ovde, nismo hteli da ga damo u bolnicu. Za mesec dana je otišao, tako je teška bila ta podmukla bolest, nije bilo simptoma uopšte. Bio je gromada, veseljak, voleo je pesmu i igru. Do pre dvadesetak dana je izlazio. Samo je odjedanput otišao - priča potreseni reper.

Iako mu trenutno nije ni do čega, ističe da će nastaviti da se bavi muzikom, jer je to bila želja njegovog oca.

foto: Ana Paunković

- Moramo dalje, iako je bol neizdrživa. Zbog tate, tako je on hteo, očeva želja je da nastavim da se bavim muzikom, iako mi nije ni do čega. Njegova želja je bila muzika, ceo život je bio boem, trubači će na ispraćaju da sviraju - dodaje Vuk.

Kolege mu nisu dolazile da izjave saučešće, ali je zato kroz kuću prošlo mnogo rođaka i prijatelja pokojnog Gojkovića:

- Dolaze ljudi da izjave saučešće otkad su čuli da nas je tata napustio, juče je mnogo ljudi bilo iz Crne Gore, Nemačke, svi krenuli na put kad su čuli. Niko od kolega nije bio ovde, jer sam ja omražen čovek. Bili su mi menadžer i producent. Ja sa svima njima imam korektan odnos, "zdravo za zdravo", nismo mi toliko bliski da bi dolazili ovde.

foto: Ana Paunković

Na velikom ekranu u dnevnoj sobi, dok razgovaramo, emituje se prilog iz jedne emisije o Vuku i detaljima raskida s njegovom verenicom.

- Ne ostavljaju me na miru, razapeše me. Između nje i mene je došlo do toga da više jednostavno nismo mogli zajedno - rekao je s knedlom u grlu i zaplakao.

- Navikao sam da šibaju po meni. Zbog svih ovih naslova o meni prethodnih dana ljudi ne prestaju da mi pišu i da me vređaju na Instagramu i gde god da se okrenem, neki haos oko mene, nemam mira bukvalno nijedan minut. Ali to valjda tako mora i svestan sam da ljudi vole mene da mrze i da sam ja uvek negativac u narodu, to je tako. Ja sam to prihvatio. Da idem od osobe do osobe i da se pravdam, nemam snage ni volje. A posebno me to sad, u ovom trenutku najmanje interesuje. Sve me je sastavilo odjednom. Samo želim da oca sahranim u miru - završava kroz jecaje reper.

foto: Ana Paunković

Poslednje zbogom Sahrana danas na groblju Orlovača Sahrana Vukovog oca Vuleta Gojkovića biće danas u 12.45 na groblju Orlovača, što je objavio reper na svom Instagramu. On se i javno zahvalio svima na brojnim porukama saučešća. - Oprostite što ne mogu svima pojedinačno odgovarati na poruke. Hvala svima od srca na ovolikoj podršci i lepim rečima, neka vas bog čuva - napisao je Gojković. foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:23 DOBRI MOJ, ZA MENE SI TI ŽIV DOK SAM JA ŽIV! Vuk Mob na butini istetovirao lik Džeja Ramadanovskog (VIDEO)