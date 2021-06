LJUDI SE VRATE NA FOLK, NE PRILAGOĐAVAM SE TRENDOVIMA! Seka Aleksić otkriva da je uzbuđena zbog posla: Bilo je previše ODMARANJA!

Pevačica Seka Aleksić sinoć je posle duge pauze nastupila u Crnoj Gori, i tim povodom govorila je za medije.

foto: Printskrin/Premijera

- Zaista sam srećna što otvaram sezonu, i što sam generalno u Crnoj Gori, mislim da nam je svima bilo previše odmaranja i nedruženja sa ljudima i srećna sam što sam počela da radim i što sam ovde – priča Seka, pa otkriva da je u susednu zemlju došla malo ranije.

- Jeste, došla sam ranije. Bila sam sa kumom, išli smo na ručak, nakon toga sam se malo odmarala. Brzo to prođe, kad ste u dobrom društvu i kad ste sa ljudima koje volite, vreme zaista leti. Imala sam malo vremena da se spremim i to je to – otkriva pevačica.

foto: Printskrin/Premijera

Seka otkriva i kako provodi letnje dane na primorju.

- Ja nisam osoba koja nešto preterano voli more, više volim da se odmaram, posebno kada dođem na jedan dan, tako da ovde sam došla radno, ali preko dana uživam sa prijateljima – priča Aleksićeva, pa dodaje na neće menjati stil pesama koje objavljuje.

- Ja generalno nisam osoba koja se prilagođava tim novim muzičkim trendovima, iako nemam ništa protiv toga, ali mislim da je dobra stara folk muzika i te kako poštovana i da se ljudi nekako uvek vrate na to, tako da sam ja u nekoj svojoj zlatnoj sredini, ne menjam to – zaključuje Seka u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Printskrin/Premijera

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:07 SEKA I RAŠA U SUKOBU ZBOG ČOKOLADE