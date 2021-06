I DAN DANAS JEDEM HLEB I MAST, IAKO IMAM SVE! Suzana Jovanović otvorila DUŠU, progovorila o detinjstvu, a onda pomenula VOZNI PARK

iskrena do srži

Suzanu Jovanović godinama je u skladnom braku sa Sašom Popvićem, a sada ističe koliko su oboje skromni i kako žive van kamera.

- Imala sam lepo detinjstvo na selu. Ispred kuće mojih roditelja bila je jedna klupica gde smo svi voleli da sedimo i jedemo parče hleba i masti sa malo aleve paprike preko. To je nešto najslađe za jelo, 'srpska nutela'. Najgore mi je bilo kada mi parče hleba padne na pod, i to baš na onu namazanu stranu, pa se iznerviram. Onda trčim kod mame da mi namaže još jedno. Hleb i mast su mi bili i ostali omiljeno jelo. I danas to obožavam da jedem - počinje svoju ispovest Suzana, koja danas živi na Bežanijskoj kosi u vili sa bazenom i udata je za jednog od najbogatijih muzičara u Srbiji:

foto: ATA images

- Sale, deca i ja volimo domaću kuhinju. Jedemo sarmu, bećarac, kupus, grašak, boraniju... To su nam omiljena jela iako možemo da priuštimo sve. Ne volimo ni suši, niti neku drugu eksperimentalnu hranu. Ljudi sigurno misle da jedemo zlatnim kašikama, ali mi smo jedna obična porodica koja živi normalnim životom.

Suzana i Saša imaju veći vozni park, a nju je baš briga za čiji volan će da sedne.

foto: Kurir televizija

- Sednem ja i u 'pikap', i u 'smart', ne moram u neki najskuplji BMW. Sale i ja smo normalni ljudi, nemamo komplekse i vozimo se čime stignemo. Ma ne bismo imali problem ni u 'fiću' da sednemo - priča Jovanovićeva.

Nisam se sunčala u toplesu kao Brena, Zlata i Goca

Suzana kaže da, za razliku od svojih drugarica i koleginica Lepe Brene, Zlate Petrović i Goce Božinovske, nikada nije htela da se sunča u toplesu:

- Sve zajedno smo išle na letovanja, ali ja nisam imala slobodu da se skinem kao one. To među nama su bila iskrena i prava prijateljstva, ali sada je došlo neko novo vreme.

foto: Nemanja Nikolić

