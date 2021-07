OTKAD SAM SE PORODILA, SAMO MI JE OVA SLIKA U GLAVI! Luna progovorila o GAGIJU i ANABELI: Fotkom iz prošlosti RAZNEŽILA sve!

Rijaliti zvezda i pevačica, Luna Đogani, porodila se 15. juna i na svet donela ćerkicu Miju Miljković. Sada se Luna prisetila svog detinjstva, i sa svojim pratiocima na Instagramu podelila jednu fotografiju iz svog porodičnog albuma.

Naime, novopečena mama podelila je sliku na kojoj ona kao beba pozira sa mamom Anabelom i tatom Gagijem. Uz fotografiju je dodala i pesmu njenih roditelja "Želim da budem sa tobom ovu noć", a dodala je i par reči:

- Kažu da si emotivan tih "nekoliko" dana posle porođaja, ne možeš da kontrolišeš svoje emocije i osećanja, ja evo, od tog dana nisam tužna, niti imam loše emocije, već one predivne, najlepše, neopisive. Ali od tog dana, često mi je ova slika u glavi, i često je gledam. Šta je u stvari život i šta nas čini srećnima. Eto - napisala je Luna na Instagramu.

Podsetimo, Luna i Marko Miljković pojavili su se u Amidži šouu, a Miljković je tada istakao da je u sjajnim odnosima sa Gagijem, a da se sa Anabelom neće pomiriti:

- Kao što smo Gagi i ja, Anabela i ja nećemo biti nikad. Nema šta da se smeškamo. Možemo da odnos gradimo kroz poštovanje, ljubav između nas nećete videti nikad. Zbog Lune i Mije ćemo graditi svoj odnos, poštovanje, pomirenje, poverenje. Nema potrebe da ima ljubavi. Luna je do sad imala teret - govorio je Marko tada, a Luna je objasnila da je njoj bilo najteže:

- Meni je najteže, to je moja majka, uvek će to biti, i za mene je najbolja majka, kakve god situacije mi imali. On je moj muž, volim ga najviše na svetu. Uvek je taj pritisak, kako će da se oseća ona, kako će on - rekla je Luna.

