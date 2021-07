GRAND PRODUKCIJA GUBI 50.000 EVRA ZBOG SADIKA HASANOVIĆA! Ratnohušačke pesme ga udarile po džepu

"Grand produkcija" će zbog Sadika Hasanovića iz Srebrenika izgubiti 50.000 evra od nastupa jer menadžeri i vlasnici diskoteka neće da ga angažuju zbog gneva javnosti otkako se saznalo da je pevao pesme o klanju Srba i slikao se s ratnim zločincem Naserom Orićem.

Kandidat iz tima Marije Šerifović na društvenim mrežama je pokušao da se opere od celokupne situacije, ali ova greška će ga izgleda skupo koštati. Prema rečima našeg sagovornika G. T. (poznatog menadžera koji je tražio da objavimo samo njegove inicijale), produkcija zbog ovakvog ispada učesnika može da ostane bez finansija jer pevači koji na bilo koji način šire govor mržnje i pevaju ratnohuškačke pesme nisu dobrodošli kod gazda koje debelo plaćaju za njihov nastup.

- Takmičari koji žele da grade karijeru i da rade ne samo u zemlji nego i u Evropi, ali i preko Bare, treba da znaju da ništa ne može da se sakrije iz prošlosti i da neke stvari iz njihovog života mogu skupo da ih koštaju. Punih trideset godina živim i radim u inostranstvu. Kod mene su nastupali skoro svi pevači, i mladi i veterani. Konkretno, ja Sadika ne želim da angažujem da peva u mom klubu. Taj stav su zauzeli mnogi vlasnici diskoteka, pa čak i na Balkanu, a u Evropi tek neće da čuju za njega. Ne zbog toga što su ga drugi osudili, vređali i ponižavali, već zbog toga što se nije udostojio da javno izađe i kaže šta ima, a ne da misli da jednim nikakvim saopštenjem na društvenim mrežama može da izbriše govor mržnje - priča poznati menadžer i vlasnik nekoliko klubova u Evropi. Finalisti "Zvezda Granda" imaju ugovor s produkcijom u trajanju od devet godina, a uzimajući u obzir da godišnje svako od njih odradi i do sto nastupa i da za to uzimaju oko hiljadu evra, to znači da će "Grand" u narednom periodu biti na ogromnom gubitku. Pokušali smo da dobijemo komentar i od "Grand produkcije", ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

