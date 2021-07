TATA VEĆ 6 MESECI ŽIVI SA LJUBAVNICOM Bivši zadrugar proživljava pakao: Mama trpi JAVNI LINČ, propala je! Otkrio sve DETALJE!

Nenad Lazić Neca kaže da mu se život raspada nakon rijalitija, te da ne može da se oporavi od šoka što njegov otac živi sa ljubavnicom, a mamu i baku napadaju na ulici.

- Tata više nije sa nama. Moj tata je opet uradio istu stvar mojoj mami koju je uradio pre 10, 12 godina. Ono što je obećao meni da neće da uradi. On je opet mamu prevario. Tata već eto 6 meseci živi sa drugom ženom - rekao je Neca i otkrio šta trenutno njegova majka doživljava.

- Moja mama trpi javni linč, javne uvrede da je ružna i odvratna, a moja majka, šta je sve doživela u životu, ja mogu samo da joj dam orden. Ona jeste propala, sumnja se da ima kancer. Moja majka je ranije bila jako lepa žena. Ona više nema suza, koliko god da plače njoj suze ne izlaze, jer je presušila zbog teškog života - istakao je Lazić.

Neca kaže kako je učešće u “Zadruzi” loše uticalo na njegovo samopouzdanje.

- Kada sam ušao u rijaliti, iako sam tada imao 30 kilograma više, imao sam veće samopouzdanje nego sada kada sam izašao. Zato što su drugi, poput Vladimira Tomovića i Kristijana Golubovića dosta uticali na mene. Govorili su mi da ću da idem kući svake nedelje, govorili su mi da ne umem da igram, pevam i glumim.

Javnost je šokirala scena kada je u rijalitiju “Zadruga” Kristijan nasilno izbacio Necu iz paba, nakon čega je on doživeo epileptični napad:

- Ljudi misle da sam ja to folirao. Videli ste na snimku kako se Kristijan ophodio prema meni, da je polomio staklo. Ja sam tamo doživeo epileptični napad. Otišao sam kod doktora, koji su rekli da to može da nastane zbog stresa. Do tada mi se nikada nije desilo tako nešto. Previli su mi rane, ušili su mi na prstu jednu ranu i to je bilo to.

