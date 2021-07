OTIŠLA SAM U NJEGOVU DRŽAVU I POBEDILA GA! Tanja Savić progovorila o sinovima i odgovorila na PROZIVKE bivšeg: To je NEMOĆ!

Pevačica Tanja Savić podelila je svoja osećanja nakon što je sinove vratila u Srbiju i otkrila da li će to uticati na njen posao.

foto: Printskrin/Premijera

- Teže je, sad moram da razmišljam da li je sve okej, da li su siti, da li su legli na vreme u krevet, da li spavaju sada, ali nisam bez brige zato što je moja sestra sa njima. Ranije nisam ništa znala o njima, nažalost, nisam imala priliku ni da ih čujem, tako da sada je lakše, iako mi je teško sa neke druge strane. Pitali su: "Mama, je l' ti to ideš da snimaš spot?" Ja im kažem: "Ne, idem da radim". Rekli su mi da sam jako lepa, zagrlili su me – priča ona.

Otkad je doputovala sa svojim mezimcima u rodno Smederevo, skoro svakodnevno deli njihovu sreću i zajedničke trenutke sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, pa je nedavno objavila i snimak sa rođendanskog slavlja svog sina Đorđa.

foto: Printskrin/Premijera

- Negde duboko u sebi sam maštala da ćemo to zajedno dočekati, ali da sam bila 100% sigurna - nisam, ali to se ostvarilo i ništa bolje nije moglo da mi se desi – kaže Savićeva, pa nastavlja:

- Rekao mi je šta je poželeo, možete da zamislite šta je poželeo... Kao i svako dete koje je u ovoj situaciji u kojoj je on i njegov stariji brat, nažalost, šta može dete da poželi nego da mu roditelji budu zajedno i srećni, ali jednostavno to je nemoguće, gledaćemo da na neki drugi način budu srećni – rekla je pevačica.

foto: Printskrin/Premijera

Nedugo nakon što je sa sinovima poletela iz Australije, njen bivši suprug Dušan Jovančević oglasio se za medije i poručio da ih voli i da želi da svo troje budu zajedno, a Tanja je ovom prilikom otkrila kako je ona protumačila njegove reči.

- Mislim da je to nemoć, mislim da je to neko ko vrlo dobro zna šta radi. To je odlika nemoći, jer, pazi, ja sam otišla u njegovu državu i pobedila ga. Sa našom malom državom, malenom Srbijom, otišla sa svim dokazima i papirima da pobedim u Australiji i tamošnji zakon je stao na moju stranu, a ne na njegovu, iako su deca rođena tamo – zaključuje Tanja u emisiji "Premijera".

foto: Printskrin/Premijera

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:13 TANJA SAVIĆ ZA SINOVE IZNAJMILA LUKS LIMUZINU! Decu dočekali u velikom STILU: Ujak nazdravlja ŠAMPANJCEM i maše SRPSKOM zastavom