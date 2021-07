NISAM MOGLA DA DIŠEM, DA SE POMERIM! Pevačicu SEKUND delio od PARALIZE, sada u SUZAMA priznala: Traži ženu koja ju je SPASLA!

Pevačica Vanja Mijatović govorila je o najtežim trenucima u svom životu i karijeri.

Vraćajući se sa nastupa iz Novog Sada sa kolegama, te 2013. godine Vanja je doživela tešku saobraćajnu nesreću, posle koje je mogla da ostane nepokretna. Dugo joj je trebalo da se oporavi, a sada je odlučila da iskreno podeli svoju priču i traumatične trenutke kroz koje je prošla.

"U suštini jeste bilo jako teško. Sećam se da nisam mogla ni da se pomerim, imala sam frakture i pršljenova, i grudne kosti i tako dalje, da ne nabrajam. Nisam mogla da se pomerim, nisam mogla da dišem. Sećam se da je bila jedna gospođa pored mene sve vreme. Mi smo udarili u betonski stub jer se ništa nije videlo. Sve nam je poispadalo iz gepeka, jedva smo našli i telefone da pozovemo hitnu pomoć. Bila je ta gospođa pored mene. Ja bih zaista volela da je nađem jer sam zaista u tom momentu, u toj agoniji, nisam zapamtila lik ali bih volela da je nađem i da joj odnesem neko cveće i bombonjeru kao zahvalnicu jer mi je zaista pomogla. To je bio jedan od najtežih trenutka kada ja nisam mogla da dođem do daha…"

Lekari su konstatovali da je mogla da ostane nepokretna da je prelom bio za milimetar niži. Vanja je bila na intenzivnoj nezi, u šok sobi pa je posle nekog vremena bila puštena kući. Tada je, kako kaže, učila ponovo da hoda. Iako se trudila da bude pozitivna, kaže da se susretala sa brojnim psihičkim posledicama.

"Ja kada sam ustala iz kreveta nakon pet nedelja sam shvatila šta se meni desilo. I jesam malo tu psihički poklekla u smislu da sam tad shvatila težinu svih mojih povreda jer sam ja do tad samo ležala i čekala da sve zaraste, da se sve to vrati na svoje mesto ali nisam znala da je to zapravo toliko teško. Meni je bilo zabranjeno da sedim, da se okrećem, to su sve bili pokreti koji su meni bili zabranjeni. Tad sam se pitala kako ću ja da sednem u auto i da odem u Austriju da pevam? To je bila jedna neverovatna lekcija u mom životu".

Nakon toga, pevačica se prisetila svog odrastanja i rastanka od svoje bake zbog koje nije mogla da sakrije suze.

"Ona je mene mnogo volela i nekako smo nas dve baš bile povezane. Mnogo mi je teško pao taj rastanak tj. to što se nisam oprostila sa njom poslednji put, pa mi je ona dolazila često u san. Dolazila je i za njen rođendan, dolazila je i pred moju novu pesmu da mi kaže da joj se sviđa. Puno mi nedostaje jer neće biti tu kada bude bio moj dan, i mnogo stvari još…" - rekla je Vanja.

