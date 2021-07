KRISTIJAN SE IPAK SPREMA DA DONIRA BUBREG?! Golubović dao KRV na analizu, čekaju se REZULTATI! (FOTO)

Kristijan Golubović se pre nekoliko dana našao u centru skandala, kada je javno obećao da će donirati bubreg Milici Adamović kojoj je neophodan, a potom nestao. Golubović je danas, navodno, otputovao u Novi Sad, kako bi obavio analize krvi.

Otkako je njegova ljubavnica, Kristina Spalević, napustila Zadrugu, od tad se ne odvaja od Kristijana, a njih dvoje su se sada dogovorili da odu do klinike u Novi Sad, zbog analiza krvi.

Nakon što je prozvan da obećanje nije ispunio, on se oglasio i poručio da to nije istina, da ono što je obećao da će to ispuniti, pa je zbog toga, navodno, sa Krsitinom otišao kako bi izvadio rezultate krvi i proverio sve šta je potrebno za transplataciju.

Tom prilikom oni su napravili fotografiju koju su objavili na njenom Instagramu, uz njen komentar:

- Sad sam mu ja medicinska sestra - napisala je Kristina.

Ostaje nam da u narednim danima vidimo kako će se završiti saga oko doniranja bubrega Milici, kojoj je to neophodno.

