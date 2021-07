UPERIO MI PIŠTOLJ U POLNI ORGAN! Srđan Mobi Dik otkrio: Hteo da nas pobije, Ana Stanić prebledela! A tek ŠTA JE ARKAN URADIO!

Srđan Čolić, poznatiji kao Srđan Mobi Dik u jednom intervjuu otkrio je zašto se nikada nije drogirao, kada je bio u životnoj opasnosti zbog jedne pesme i kakav je incident napravio Željko Ražnatović Arkan.

foto: Dragana Udovičić

"Tini Varga je bio veliki jugoslovenski producent, strašno muzikalan čovek. Bio mi je kao stariji brat. Za mene je bio veliki guru. Tini Varga je imao problem sa drogom, bio je narkoman. On je zaslužan što ja nikad nisam probao od tih droga. Ja sam njemu sve verovao, da mi je rekao da se drogiram ja bih se drogirao", počeo je priču Srđan.

Sve se dešavalo dok su snimali jednu "Zaninu" ploču.

"U studio je došao jedan naš poznati pevač, da ga ne imenujem. Njih dvojica su petljali neki heroin, i uglavnom su se vratili potpuno izbezumljeni. On mi prilazi tako odvaljen, pokazuje mi ruku gde mu iz vene curi krv i kaže - Slušaj, budeš li ovo nekad probao u životu ja ću te lično ubiti. Kasnije mi je rekao da ima stravičan problem sa drogama koga ne može da se reši i da mu je to jedini greh u životu. Ti to ne smeš da radiš. Nikad nije mogao da se izbori sa tim porokom. Bio je predodređen za tako nešto. Slična priča kao sa Dinom Dvornikom – predivan čovek, fenomenalan tip, ekstra muzikalan al jednostavno rođen tako poročan. Tu nije bilo povratka", ispričao je Srđan.

On je ispričao i kako je nastala njegova najpoznatija pesma "Kralj kokaina"

"Imao sam 19-20 godina i zabavljao sam se sa jednom devojkom koja je iz Crne Gore. Kad smo se razišli posle nekih pet godina ja sam čuo da se ona zabavlja sa jednim od najvećih dilera kokaina u Crnoj Gori. To je za mene bio takav poraz da sam ja napravio pesmu “Kralj kokaina” koju sam posvetio njoj a koja je bila protiv droge, protiv tog tipa. Nisam očekivao da će to biti neki hit, jer ja sam se muzikom bavio iz bunta. Odjednom to postane himna svih ljudi koji koriste kokain. Oni prekrste stihove i većina i dan danas peva - “Rodićeš mi sina, kralja kokaina...” umesto “Rodićeš mu sina...”, ispričao je on.

Kako kaže ta pesma je ispala himna svega što ne valja.

"Dugo sam nosio taj krst da sam deo toga što ne valja. U spotu je bila glumica Vjera Mujović. Emitovanje spota je bilo premijerno na Trećem kanalu ali je prekinut na pola. Tad je pesma postala zabranjena. Narkodileri su me obožavali. U Kragujevcu mi prilazi čovek pred nastup i kaže – je l’ znaš da si mi ti dužan za autorska prava?

- Ko si ti?

- Ja sam kralj kokaina!

- Ne, ja sam kralj kokaina!

- Ne, brate, nisi uopšte informisan, ja sam kralj kokaina!

-Slušaj, šta ćeš ti da popiješ.

- Viski.

- Dajte gospodinu lažnom kralju kokaina dupli viski. I meni dajte jedan viski.

On me zagrlio i kaže - Ti si moj brat! Ja sam Boris Petkov. Posle sam ja tek saznao ko je on", ispričao je Srđan.

Muzičar se prisetio i nastupa u Ljubljani kada umalo nije izgubio glavu.

"U Ljubljani kad smo nastupali, bili smo Ana Stanić i ja. Pevali smo tad na matricu jer nije mogao ceo bend da ide. U prvom bloku je bilo isprogramirano na tom disku koji smo poneli da pretposlednja pesma bude “Kralj kokaina.” U jednom trenutku, puna diskoteka, prilazi jedan čovek. A nama inače bili dodelili obezbeđenje na nastupu. Taj čovek nešto pokazuje, a ja ne vidim šta on maše jer mi reflektor bije u lice. Ali Ana koja je bila na drugom delu bine je videla šta ima u ruci i čuka me i kaže – E ovaj ima pištolj. I ladno čovek mi uperi pištolj direktno u j*ja. To niko ne vidi jer je on prvom redu a i ono svetlo blješti na sve strane. Odsekao sam se. Drži pištolj i dere se – Pevaj Kralja kokaina. I ja po govoru provalim da je Albanac. Matrica otišla, krenula druga pesma, ja vičem – biće posle Kralj kokaina, ali džabe. On traži da pevam odmah, besni. Dvadeset minuta me je držao na nišanu. U nekom trenutku je obezbeđenje primetilo da ima pištolj. I tad kreće opšta frka", priča Srđan i dodaje:

"Nas sprovode do garderobe, Ana se trese od straha, a nama obezbeđenje Albanci koji mu na albanskom objašnjavaju da se smiri, ali on neće. To je trajalo jedno sat i po. Došla i milicija ali ne može da uđe jer ovaj bukvalno drži taoce, oće sve da popubija. Srećom se to nekako smirilo."

Kaže da su mu pojedini nudili da povuče crtu ali da ih je uvek odbijao.

"Da ne bi ispalo kako ja neću, jer bi ih to uvredilo, onda im ja kažem da se skidam sa toga i da imam neke blokatore i da nesmem to da uzmem", ispričao je svojevremeno Srđan u emsiji "Goli život".

foto: Printscreen/Youtube

Frontmen grupe "Mobi dik" ispričao je i kako je jednom bio i na žurci u kući Slobodana Miloševića.

"Marija Milošević je pravila žurku. Otišli smo tamo, žurka ko žurka. Velika neka prostorija, po zidovima slike Mire i Slobe. Bio švedski sto, bilo pristutno dosta ljudi iz estrade, dosta densera. Svi nešto bile uštogljeni.

- Ljudi jedite nešto, vidite koliko su ljudi naspremali, nemoj da se uvredi domaćin, rekao sam im.

I oni ništa. Ja namerno uzmem stolicu i sednem za švedski sto i krenem da jedem", kaže on.

Istakao je da je upoznao i Mariju Milošević.

"Skroz je ok bila, hvala Bogu nije me muvala. Nisam bio njen tip", ispričao je Srđan.

On je otkrio i da je prisustvovao jednom incidentu kada je Arkan pred svima prisutnima repetirao pištolj.

"Bili smo u jednom malom studiju na Čuburi – Marina Tucaković, Futa i ja. Radili smo Cecinu ploču. U tom trenutku dolazi Arkan, bio je mnogo fin. Ceca je pušila cigare a Arkan to nije voleo. Meni je Futa rekao – samo nemoj Cecu da nudiš cigarama, Arkan ne može očima da vidi cigare. Pobesni skroz tad. Ona ne puši kad je on tu.

Ok, rekoh.

Ja sam puštao te pesme, svi oni su stajali iza mene i slušali. Kad sam zaustavio pesmu šujem neki zvuk, okrenem se i vidim da Arkan drži uperen pištolj mom drugaru u čelo. Ovaj prebledeo.

- Nemoj da ti se to više desilo, rekao mu je Arkan.

- Neće…

Spustio je pištolj i rekao mi da pustim sledeću pesmu. Posle sam saznao da je ovaj mučenik, pošto nije znao, ponudio Cecu cigaretama. Ceca ga iskulirala a ovaj potegao pištolj na njega", ispričao je Srđan.

Kako kaže, u vreme kad su Arkan i Ceca počeli da se zabavljaju ona je živela na Julinom brdu.

"Nešto smo ostali do kasno i Ceca me zamoli da je odbacim kući. Ja imao neku raspadnutu ladu kojoj samo što nije otpao auspuh. Zaustavi me pandur u Požeškoj, i počne da me propituje šta to vozim, kakav mi je to auspuh…

- Izvinite gospodine, evo vozim koleginicu kući.

- Šta me briga koga ti voziš…

I u tom trenutku spazi Cecu.

- Izvini Ceco.

Okrene se ka meni i kaže - Ajde brže vozi, vidiš da je umorna", ispričao je on.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/S.M.

