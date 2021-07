NAKON POMIRENJA SA PECOM ALEKSANDRA DOMINIRA U KUPAĆEM! Subotićeva pokazala telo, grudi u prvom planu! (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica, Aleksandra Subotić nedavno je stavila tačku na vezu sa svojim verenikom Pecom Raspopovićem, ali je potom objavila da su se pomirili.

Ona neretko objavljuje svoje provokativne fotografije na Instagramu, a kako se spekulisalo to je bio i jedan od razloga zbog čega je nastao problem u njihovoj vezi.

Ipak, Aleksandra je očigledno ostala pri svom, te je nastavila da pokazuje zanosno telo i objavljuje folišave fotke.

Subotićeva je sada pozirala u kupaćem kostimu, a u prvi plan su došle njene bujne grudi, a mnogi su prokomentarisali kako sada ima savršenu figuru.

foto: Printscreen

- Osećam potrebu da se oglasim posle skandala koji su izazvale moje objave na storiju i da razjasnim šta se stvarno desilo. S obzirom na to da je moj "raskid" izazvao dosta komentara, veliki broj ljudi se potresao, ali dosta njih je likovalo.. Istina je, posumnjala sam u vernost svog partnera iu afektu sam napravila skandal. Kao i svi parovi - tako i mi imamo nesuglasice, prisutne su svađice u vezi i normalno u nekim osrednjim granicama je tu prisutna i ljubomora sa obe strane. Pre nego sto je svađa eskalirala u ovo sto ste mogli da čitate u medijima, nismo pričali dan i po zbog jedne moje objave na društvenim mrežama koja je zasmetala mom partneru. S obzirom na to da sam u poslednje vreme malo emotivnija - ja sam odmah burno odreagovala i otišla Beograd. Za to vreme - tih dan i po je bio za mene najduži period u životu u kom se mi nismo čuli i počele su po glavi da mi se motaju raznorazne ideje - nije mi bilo jasno kako može da mi se ne javlja, s kim je i šta radi pa nema vremena da misli na mene. Nije mi bilo jasno kako może da izdrži bez mene - ali i ja sam bila ponosna pa nisam popuštala - napisala je tada Aleksandra na Instagramu o pomirenju sa Pecom.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

