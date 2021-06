LUPALA SAM, VRIŠTALA I RAZVALJIVALA VRATA! Aleksandra Subotić otkrila sve detalje DRAME sa PECOM, pa ŠOKIRALA: Pomirli smo se!

Pre nekoliko dana u domaćim medijima je odjeknula vest da je Aleksandra Subotić raskinula sa biznismenom Predragom Raspopovićem Pecom. Međutim, ona se danas oglasila i otkrila šta se sve desilo u noći kada je objavila da je njihovoj ljubavi došao kraj:

- Osećam potrebu da se oglasim posle skandala koji su izazvale moje objave na storiju i da razjasnim šta se stvarno desilo. S obzirom na to da je moj "raskid" izazvao dosta komentara, veliki broj ljudi se potresao, ali dosta njih je likovalo.. Istina je, posumnjala sam u vernost svog partnera iu afektu sam napravila skandal. Kao i svi parovi - tako i mi imamo nesuglasice, prisutne su svađice u vezi i normalno u nekim osrednjim granicama je tu prisutna i ljubomora sa obe strane. Pre nego sto je svađa eskalirala u ovo sto ste mogli da čitate u medijima, nismo pričali dan i po zbog jedne moje objave na društvenim mrežama koja je zasmetala mom partneru. S obzirom na to da sam u poslednje vreme malo emotivnija - ja sam odmah burno odreagovala i otišla Beograd. Za to vreme - tih dan i po je bio za mene najduži period u životu u kom se mi nismo čuli i počele su po glavi da mi se motaju raznorazne ideje - nije mi bilo jasno kako može da mi se ne javlja, s kim je i šta radi pa nema vremena da misli na mene. Nije mi bilo jasno kako może da izdrži bez mene - ali i ja sam bila ponosna pa nisam popuštala - govori Subotićeva u svom otvorenom pismo.

- Rešila sam da mu se ni ja ne javljam. U ponedeljak je bila dodela dečijih knjižica i znajući to, rešila sam da se bez bilo kakve najave vratim kući. Mi živimo zajedno i normalno je da imam svoje ključeve i da to ne bi trebalo da bude bilo kakav problem. Kada sam stigla u Novi Sad, popela sam se na vrh zgrade u naš penthaus i videla ključ u bravi - znala sam da je kući i počela sam da zvonim ali mi niko nije otvarao - počela sam da ga zovem i da mu pišem ali nije želeo ni da mi se javi ni vrata da mi otvori: Pokušala sam da gurnem svoj ključ da izbacim taj i da uđem, ali mi nije uspevalo. Već sam počela da zamišljam raznorazne scene usvojoj glavi, i to je u meni budilo bes. Pomislila sam da je u našem stanu neko ko ne bi trebalo tu da bude, neka druga žena i da zato neće ni da mi se javi ni da mi otvori. Počela sam da lupam na vrata, razvaljujem, pravim haos, vrištim. Ali sam se i brzo pribrala i rešila da odem - smatram da mi ne priliče takve stvari i nisam želela da se ponižavam. U momentima dok sam silazila niz stepenice i plakala, rešila sam da je kraj i da je naša veza gotova - a da bi to zaista bilo tako i da bi i sebe injega uverila u to, rešila sam da to podelim s javnošću i da svi treba da znaju. Ali vrlo brzo sam se pokajala, a to je već otišlo u etar, ali i on se odmah javio i bio je šokiran s tim šta sam ja objavila da više nismo zajedno - ali ja sam bila ubeđena da me vara i da je to zaslužio. Ubrzo sam bila na putu za Bg ubeđena u svoju priču i razočarana i u njega i u sve šta se odigralo - nisam mogla da verujem da mi je on to priredio i da je uništio našu porodicu. Učinilo mi se čak i u stanju tog šoka i ženske glasove čula - pisala je Subotićeva i nastavljala:

- Počeli smo da se dopisujemo i žustro raspravljamo, ja sam ga napadala zašto je to uradio i kako to nisam zaslužila, a on mi je objašnjavao da ništa nije uradio - nego jednostavno, nije želeo da mi otvori vrata jer je ljut ali i da mi pokaže da ne mogu baš da idem i da se vraćam tako kada mi padne napamet. Ali kako ja brzo planem brzo i spustim se a isto tako i on, pale su teške reči, napadanja i s jedne is druge strane sve do momenta - dok i jedno i drugo nismo presekli u svojoj glavi da ne možemo jedno bez drugoga. Odmah ujutru je poslato vozilo po mene i vratili smo se kući - posle toga smo puno pričali i nadam se da ćemo uspeti da prevaziđemo sve razmirice koje postoje - jer je naša jubav zaista velika. Postoji i ta razlika u godinama, različito gledanje na svet i doživljavanje stvari - on mora da se izbori sa mojom mladošću i s tim što sam ja puna života, a ja sa njegovim ostvarenošću i uspehom. I nadam se da će sve biti baš onako kako treba da bude i mnogo bolje što je bilo, pomirili smo se - zaključila je Aleksandra.

