BRENA OD MILIONERA IZ ŠVAJCARSKE DOBILA HOTELSKI KOMPLEKS NA MORU: Evo koja IZNENAĐENJA joj je još pripremio!

Lepa Brena je dobila ponudu koja se ne odbija tek tako. Kako Kurir saznaje, najveća balkanska zvezda je već godinama inspiracija milioneru iz Srbije M. S. (ime i prezime poznato redakciji), koji poslednjih 80 godina živi u Švajcarskoj i koji joj je predložio da mu ustupi pravo da taj kompleks nosi naziv po njenom nadimku. Zidanje ovog objekta uskoro počinje na Crnogorskom primorju, i to na njegovoj dedovini s majčine strane u Perastu.

foto: Nemanja Nikolić

Prema našim saznanjima, hotel će kompletno biti uređen po svetskom standardu, jer ovaj moćnik ne žali novac samo da bi sve izgledalo sjajno i bajno, dok će enterijer biti oplemenjen fotografijama, garderobom i detaljima iz života i rada Lepe Brene. On toliko ceni i poštuje našu muzičku divu da će u objekat za odabrane turiste iz sveta da uloži čak tri miliona evra. Hotel će imati šest zvezdica, a Brena će dobiti svoj apartman od čak 100 kvadrata. Iz njene sobe je planirano da puca pogled na ovaj deo zaliva, i to će biti najluksuznija soba koja će se zvati "Brenin kutak". Inače, kako smo saznali, na svakom spratu u hodnicima će biti pevačicine fotografije, dok će se u liftu, spa-centru i holu puštati samo njena muzika.

foto: Damir Dervišagić

Prema našim informacijama, M. S. je udovac, ima petoro dece i osmoro unučadi. Njegova supruga je toliko bila lepa da ju je on zvao "moja Lepa Brena". Iz ljubavi prema pokojnoj ženi, ali i poštovanja prema liku i delu Lepe Brene, on je odlučio da milione uloži u hotel u kom će i on sam uživati do kraja života. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicom, ali ona do zaključenja broja nije odgovarala na naše pozive. Brena već nekoliko dana uživa na Jadranskom primorju, gde krstari sa prijateljima i suprugom Slobodanom Živojinovićem.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić

Bonus video:

00:17 BRENA PRODALA GRAND, PA OTPUTOVALA! Pevačica uživa u ČISTOM luksuzu, evo gde je sad otišla sa Bobom! (FOTO)