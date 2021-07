ĆERANIĆKA SUROVO O FARMI: Grand nas je UCENIO da biramo između RIJALITIJA I KARIJERE! Priznala da su joj muškarci JELI DŽIGERICU

Iako je pre nekoliko godina bila deo rijalitija, Milena Ćeranić tvrdi da više nikada ne bi prihvatila eksponiranje privatnog života javnosti. Kako kaže, tada nije imala mnogo izbora jer je bila pod okriljem Grand produkcije.

Na pitanje da li bi, poput svog kolege Ace Lukasa svoj život pretočila u knjigu, bila je kategorična.

- Nikada više ne bih eksponirala privatni život. Jednom sam to uradila u rijalitiju onako ne razmišljajući. Nisam ni želela da uđem, ali pod okriljem jedne izdavačke kuće trebalo je da poštujemo klauzule ugovora. Nisu oni sad ucenili niti bilo šta slično, ali znaš otprilike da te neće biti. Ta kuća je bila monopol koja je rukovodila sa svim najboljim izdavačima - otkrila je Milena.

S obzirom na to da se na događaju na kojem smo je sreli, pojavio i njen bivši dečko Nemanja Stevanović, zanimalo nas je da li će mu se javiti.

- Nisam ga ni videla. Ne znam da li bih mu se javila. Vrlo sam spontana, mogu da se javim, a mogu i da se ne javim. Ne zaboravljam ništa! Ali, želim mu svu sreću, čovek ima porodicu, drago mi je zbog toga. Neka ima još dece - poručila je pevačica, a na pitanje kada će ona početi sa planiranjem porodice, našalila se.

- Prvo da nađem druga. Polako, naravno, kao i svaka žena maštam da imam decu, volela bih petoro dece - rekla je ona, a potom priznala svoje slabosti.

- Meni su muškarci džigericu jeli. Svako ima neku slabost. Ja puštam da mi jede džigericu onaj koga volim. Kada je pojede, ja ga oteram - priznala je pevačica.

Kako se nedavno našla u centru skandala kada je na proslavi pevala: "Mladiću moj, problem je tvoj, što si mi srpski heroj", pevačica je otkrila pravu stranu priče.

- Linčovali su me ljudi koji su ograničeni. Nije me sramota da priznam da ne znam ništa o tome. Čula sam za Ratka, ali nisam znala zašto je tamo, niti da je ta pesma namenjena njemu. Tekst je promenjen, to se obično radi na žurkama. Nisam znala šta pevam, mislila sam da pevam o mladiću. Izvinjavam se svima. Pokazatelj da nemam ništa protiv ljudi islamske veroispovesti jeste da sam živela s Ćemom osam godina - kaže ona i otkriva da joj se Vujadin Savić izvinjavao zato što je taj snimak okačio na Instagramu. - Čula sam se s njim, izvinjavao mi se. Nisam se naljutila, nikada se ne bih naljutila na svoje prijatelje. Poruke sam zaključala da ne mogu da mi se šalju na društvenim mrežama. Boli me uvo da čitam šta pišu ograničeni ljudi. Izvinila sam se, a radim sve dostojanstveno u životu - završava ona.

Kako je kod Mirke i Vujadina čest gost, zanimalo nas je i koju pesmu oni naručuju.

- Mirka slabo voli narodnjake, ona više voli pop muziku, ali se vrlo veseli i uz folk. Ona je u suštini veliki veseljak, ljudi je karakterišu da je uobražena. A ona je veliki drug, car, žena, majka, kraljica. Vujadin je boemčina, veseljak, veliko dete. Veliki gospodin u kafani, naučila ga Mirka da bude gospodin - završava Milena.

